VI Международный судебно-правовой форум: презентован отчет о деятельности судебной системы в сфере коммуникации

В рамках форума Оксана Лысенко, координатор рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия, руководитель центра судебной власти Украины, презентовала первый отчет о деятельности судебной системы в сфере коммуникации.
Спикер отметила, что за последние три года система коммуникации судов претерпела существенные изменения. В частности, в прошлом году сформирован Коммуникационный комитет системы правосудия. По ее словам, помимо информирования общественности о деятельности судов одной из функций Комитета является предоставление методической и консультативной помощи в коммуникации судов и судей.
«Первый отчет показал, что 28% судов пока не осуществляют надлежащей коммуникационной деятельности», — озвучила одну из проблем г-жа Лысенко.
Кроме того, она сообщила, что существенно увеличилось количество новостей о судебных делах (почти на 50%). Также, по ее словам, наблюдается повышенный интерес общественности к онлайн-трасляциям судебных заседаний.
Также Оксана Лысенко отметила, что было на судебном портале опубликовано более 60 опровержений неправдивой информации относительно судей и судов, и только в десяти случаях Комитет добился опровержения в СМИ.
Подводя итоги, спикер отметила, что одной из задач является разработка и обнародование единой и комплексной коммуникационной стратегии судебной власти.
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