Сегодня 14 июня 2018 года, 18:03

VI Международный судебно-правовой форум: налоговые споры в фокусе внимания участников форума

«Налоговые споры» — одна из секций VI Международного судебно-правового форума, модератором которой выступил Олег Вдовичен, управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры».

О ключевых решениях Верховного Суда в налоговых спорах рассказала Наталия Блаживская, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей, судья ВАСУ. «Сегодня мы уже имеем новые по статистике и по мотивации судебные решения», — отметила спикер. Последние решения ВС по стилистике и структуре приблизились к решениям Европейского суда по правам человека. По словам судьи, эти решения более детально анализируют поданные сторонами документы, в связи с чем формирование доказательственной базы в этом аспекте играет ключевую роль для налогоплательщика.

«Даже в том случае, если решение для налогоплательщика не является полностью ожидаемым, сегодня оно играет очень ключевую роль, поскольку по новому процессуальному законодательству суды обязаны учитывать позицию Верховного Суда», — уверена судья.

Ольга Чайкина, судья Дзержинского районного суда г.Кривого Рога, озвучила аспекты уголовно-правовых последствий налоговых правонарушений. Судья напомнила, что в статье 109 Налогового кодекса Украины содержится определение налогового правонарушения — это противоправное деяние или бездействие налогоплательщика, а также должностных лиц контролирующих органов, которое привело к невыполнению или ненадлежащему выполнению требований, установленных НК Украины, контроль за выполнением которых возложен на контролирующие органы.

«Если говорить о соотношении налоговых правонарушений и налоговых преступлений, то не все правонарушения являются преступлениями», — сообщила спикер.

Переходя непосредственно к статистике, г-жа Чайкина сообщила, что за период 2016—2017 годов зарегистрировано более тысячи уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса Украины, вместе с тем в 2017 году таких дел зарегистрировано на 24% меньше. По ее мнению, это связано в первую очередь с ликвидацией налоговой милиции.

Кроме того, г-жа Чайкина обратила внимание, что в соответствии с частями 4 и 5 статьи 212 УК, предусмотрены специальные виды освобождения от уголовной ответственности. В частности, речь идет о том, что в данном случае погашение налоговых обязательств считается добровольным до уведомления лица о подозрении.

«Суды применяют принцип «правомерности решений налогоплательщика» в пользу последнего», — отметил Юрий Диденко, старший юрист Юридической группы LCF, анализируя актуальную практику в этой сфере.

В частности, пункт 56.21 статьи 4 НК Украины устанавливает, в случае неоднозначности толкования норм в части прав и обязанностей налогоплательщика решение должно приниматься в пользу последнего. Вместе с тем наличие судебной практики говорит о существовании ряда проблем в этой сфере.

Анна Писанка, заместитель начальника отдела налогового права юридического департамента FOZZY GROUP, рассказала о возможностях КАС Украины в контексте судебного контроля за исполнением судебных решений. В частности, еще в 2013 году в своем письме Высший административный суд Украины обратил внимание на некоторые нюансы применения этого права. Позднее, в 2017 году, письмо было доработано и уже касалось права суда кассационной инстанции.

Более подробно она рассказала об исполнении судебных решений на примере постановлений ВАСУ и о последней судебной практике по новому КАС Украины (дела еще находятся на стадии рассмотрения низшими инстанциями).

Какие последствия наступают для налогоплательщика в случае недопуска органа ГФС к проверке? Этот вопрос раскрыл в своем докладе Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ЧАО «Ритейл Груп».