В Минрегионе объяснили, почему пороги при входе в жилой дом не нужны

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы. С целью создания безбарьерной жилой среды предлагается отменить норму об обязательном проектирования порога или лестницы при входе в жилые дома. Соответствующая норма содержится в изменениях ДБН В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения».
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает сайт ведомства.
«Сейчас в нормах прописано, что пол помещений при входе в здание должен быть не менее чем на 0,15 м выше тротуара. Однако это лишь создает лишние барьеры для людей с инвалидностью, других маломобильных групп населения и вообще многих. Сторонники этой нормы утверждают, что это должно быть обязательным, ведь противоречит необходимым мерам по водоотведению. Однако это не так. Сейчас технологии позволяют сделать необходимые качественные мероприятия по водоотведению, и это не несет никакой опасности», — добавил он.
Согласно изменениям, допускается обустроить отметку пола помещений при входе в здание на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения.
Эти изменения будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через три месяца после опубликования.
При этом г-н Парцхаладзе напомнил, что, согласно новому ДБН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий», создание безбарьерного пространства станет обязательным и в пешеходных зонах. В частности, системы пешеходных маршрутов должны обязательно формироваться с учетом особенностей движения маломобильных групп населения.
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