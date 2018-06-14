Сегодня 14 июня 2018 года, 18:03

VI Международный судебно-правовой форум: что ждет институт банкротства

VI Международный судебно-правовой форум продолжает работу. Практику в делах о банкротстве анализировали руководитель юридического департамента KPMG в Украине Юрий Кацер, старший юрист ЮФ Evris Сергей Донков и советник ЮК EQUITY Сергей Кирич. Модератором выступил Анатолий Грабовой, советник ЮФ GOLAW.

Юрий Кацер детально остановился на актуальной судебной практике реализации имущества в процедуре ликвидации предприятия. Он, в частности, рассказал, как происходит организация и проведение аукционов, каким образом оформляются его результаты, сделав акцент на проблемных вопросах, которые могут стать предметом судебного обжалования. На этапе подготовки проведения аукциона такими вопросами являются получение согласия обеспеченных кредиторов\суда на реализацию имущества, пределы участия комитета кредиторов в реализации имущества, особенности отчуждения имущества при наличии арестов.

Доклад о саморегулировании деятельности арбитражных управляющих презентовал Сергей Донков. Наличие определенных коллизий между судебным и ведомственным (Минюст) контролем за деятельностью арбитражных управляющих стало одной из причин появления института саморегулирования деятельности арбитражных управляющих, отметил спикер. Рассказав о развитии СРО и проблемах в их деятельности, докладчик сосредоточился на положениях проекта Кодекса по процедурам банкротства относительно саморегулируемой организации арбитражных управляющих, предусматривающих модель единой организации с обязательным членством, которой будут делегированы контрольные функции.

О проблемах, связанных с инициированием должником собственного банкротства, в том числе о нормативном регулировании, говорил Сергей Кирич. По статистике, почти половина дел о банкротстве инициируются должниками. Докладчик обратил внимание на отсутствие единого подхода судов к оценке заявлений должников об открытии производства по делу о банкротстве. А что касается проекта Кодекса, то фактически в нем предусмотрено больше возможностей для инициирования необоснованного банкротства. Сергей Кирич озвучил ряд предложений по исправлению ситуации: закрепление минимального порога для возбуждения дела о банкротстве, исследование судом полноты сведений об имущественных активах должника, выяснение наличия конкуренции денежных требований кредиторов в исполнительном производстве. «Суд не может быть статистом, он должен быть аудитором», — подчеркнул советник ЮК EQUITY.