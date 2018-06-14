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Европейские эксперты требуют четкого распределения полномочий правоохранителей в свете создания ГБР

14 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

На конференции, которую Консультативная миссия ЕС (КМЕС) организовала на днях в Киеве, дискуссии велись вокруг вопроса, как усилить сотрудничество правоохранительных органов и одновременно избежать дублирования их полномочий. Пятая встреча парламентско-общественной платформы собрала более 150 представителей правоохранительных органов, парламентариев, экспертов, общественных активистов для определения возможностей и вызовов в реформировании сектора гражданской безопасности.

«У правоохранительных органов должно быть четкое разделение полномочий, чтобы они могли работать эффективно и в соответствии с законом. Это пустая трата времени и средств, если компетенции ведомств дублируются, — сказал заместитель председателя КМЕС Фредрик Весслау. — Важно, чтобы полномочия каждого ведомства были четко очерчены, чтобы они могли органично сотрудничать и успешно выполнять свою главную задачу — обеспечивать безопасность граждан».

Украина находится на важном этапе, когда решается будущее правоохранительных органов. Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде, в процессе приобретения операционной способности — Государственное бюро расследований (ГБР). Кроме того, законопроект о национальной безопасности находится на завершающем этапе разработки, ведутся дискуссии о введении парламентского надзора за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) и передаче следственных функций ведомства в другие органы. Поэтому важно, чтобы эти изменения происходили с четким пониманием, какими полномочиями должны быть наделены ведомства и как они будут сотрудничать друг с другом.

Среди главных тем конференции — определение следственных приоритетов ГБР, почему передача полномочий СБУ по расследованию коррупции и экономических преступлений другим органам усилит эффективность ведомства и как улучшить сотрудничество НАБУ с другими агентствами.

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