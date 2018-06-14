Сегодня 14 июня 2018 года, 16:21

Обращение судов в Конституционный Суд через Верховный — это порочная практика, считает председатель КС Литвы Д.Жалимас

Судьи искали оптимальную модель функционирования конституционной юрисдикции

Проблематика конституционной юрисдикции уже стала традиционной темой обсуждения на Международном судебно-правовом форуме. В прошлом году участники мероприятия анализировали международный опыт и украинские реалии функционирования института конституционной жалобы, причем последний аспект обсуждался, когда еще не был принят имплементационный закон о Конституционном Суде Украины. В этом году обсуждение проходило не только в теоретической плоскости, но и в практической. Несменный модератор панельной дискуссии — национальный советник по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников, участвовавший в работе Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы, напомнил о ключевых вехах усовершенствования конституционного регулирования деятельности КСУ и проблемах, которые возникли в связи с этапом имплементации, в частности с принятием нового процессуального законодательства (речь идет о пробеле положений новых кодексов в части исполнения решения КСУ).

Как рассказал председатель Конституционного Суда Литовской Республики Дайнюс Жалимас, в Литве обращение в КС в случае обоснованных сомнений в конституционности закона — это не право, а обязанность судов. Причем именно такой формат обращения в КС Литовской Республике стал очень эффективным и популярным: практически 80% жалоб поступают именно от судов. Предусмотренный в Украине порядок не прямого обращения судов в КСУ, а только опосредованного — через Верховный Суд, Пленум которого решает, есть ли основания для внесения соответствующего представления или нет, по словам иностранного эксперта, это помеха. Разрешительный порядок для ВС в этом случае, по убеждению иностранного гостя, неприемлем, поскольку диссонирует с принципом независимости и единым статусом всех судей. Обращение судов в Конституционный Суд через Верховный — это порочная практика, резюмировал председатель КС Литвы Д.Жалимас.

«Политики никогда не согласятся с расширением компетенции Конституционного Суда», — подчеркнул Александру Тенасе, член Венецианской комиссии, глава КС Молдовы (2011—2017), говоря о мировой тенденции в этом вопросе. И, как показывает практика, в том числе и молдавский опыт, чем больше ограничений в части доступа в КС, тем больше политизирован конституционный орган. Иностранный эксперт рассказал, что раньше, лет пять назад, более чем в 95% случаев обращений в Конституционный Суд Молдовы субъектами их подачи были политические институции, но в последнее время динамика стала диаметрально противоположной.

Конституционная реформа в части правосудия укрепила все суды, особенно Конституционный, — выразил убеждение судья КСУ Василий Лемак, подчеркнув, что украинский законодатель пошел наперекор указанной мировой тенденции, расширив функционал Суда. Как отмечалось, КСУ черпает свои полномочия из Конституции, а не из специального закона. «Последний лишь помогает нам осуществлять свои конституционные функции», – считает Василий Лемак.

Почему не сработал механизм обращения в КСУ через Верховный Суду Украины, поинтересовался модератор у секретаря Пленума Верховного Суда Дмитрия Луспеныка, демонстрируя статистику поступлений соответствующих конституционных представлений за последние годы, свидетельствующую о незначительном количестве таких обращений. По словам Дмитрия Луспеныка, возможная причина — это то, что прежним процессуальным законодательством была предусмотрена опция — право приостановить производство по делу в случае возникновения у суда сомнения в конституционности закона, инициировав вопрос относительно конституционности перед Верховным Судом Украины, при этом не было возможности приостановить течение сроков. Спикер прогнозировал: в свете функционирования нового процессуального инструментария в скором времени ситуация с обращениями Пленума ВС в КСУ изменится. По словам докладчика, за шесть месяцев деятельности нового ВС уже поступило порядка 30 представлений от различных судов (в большинстве случаев от административных), в которых ставится вопрос о конституционности тех или иных законодательных актов.

Как работает институт конституционной жалобы в Грузии и какова процедура исполнения решений в этой стране, рассказал Георгий Папуашвили, эксперт Венецианской комиссии, экс-председатель КС Грузии. По его словам, 95% жалоб в Грузии — это прямые индивидуальные обращения от граждан, кроме того, очень активно работает институт омбудсмена, а вот процент обращений, поступающих от судов, очень низкий. В Грузии, как и в Украине, функционирует модель нормативной конституционной жалобы, но механизм исполнения решения по жалобам дифференцирован в зависимости от категории дела. Скажем, только решение по конституционной жалобе по уголовному делу является основанием для пересмотра дела.