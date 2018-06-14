Сегодня 14 июня 2018 года, 16:21

VI Международный судебно-правовой форум: докладчики сосредоточились на практике разрешения споров с участием банков

Спорные ситуации юристы рассмотрели с точек зрения потребителей и банкиров

Последние тенденции в сфере разрешения споров с участием банков на VI Международном судебно-правовом форуме обсуждали Виктор Григорчук, начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ, Ярослав Романюк, экс-председатель Верховного Суда Украины, судья в отставке, Александр Навальнев, управляющий партнер ЮК «Волхв», Артур Мартыненко, советник, руководитель практики коммерческих споров АО Arzinger, Алексей Прудкий, адвокат ЮФ AVELLUM, Роман Антонив, старший юрист киевского офиса АФ «Династия», Андрей Дацкив, старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». Модерировал дискуссию Андрей Савчук, партнер ЮК MORIS GROUP.

Виктор Григорчук рассказал об актуальной практике рассмотрения споров, предметом которых является обжалование решений регулятора о выводе банков с рынка. По его словам, по итогам «банкопада» украинские суды подтвердили позиции НБУ в 18 делах, рассмотрение 27 дел продолжается в судах первой и апелляционной инстанций, на рассмотрении Верховного Суда находятся 11 таких споров. В продолжение доклада г-н Григорчук прокомментировал проблему с возвратом на рынок ликвидированных банков и акцентировал внимание на необходимости ее разрешения на законодательном уровне.

Мнение противоположной стороны в спорах с НБУ — акционеров банков, признанных неплатежеспособными, — участникам форума представил Роман Антонив. Он, в частности, рассказал, кто может предъявлять соответствующие иски, проанализировав в том числе практику Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

«Особенности рассмотрения банковских споров с участием потребителей» — тема доклада Ярослава Романюка. Как отметил спикер, потребителем в понимании украинского законодательства является исключительно физлицо, которое получает услуги для удовлетворения своих личных нужд, а не с целью получения прибыли. В то же время законодательство о защите прав потребителей не распространяется на ипотекодателей и поручителей, хотя, по мнению докладчика, данный подход может со временем быть пересмотрен законодателем. Г-н Романюк, комментируя вопросы определения юрисдикции, подчеркнул, что споры о защите прав потребителей не подлежат рассмотрению в третейских судах, а также рассказал о развитии практики относительно уплаты судебного сбора. Отдельно докладчик остановился на спорах, связанных с уступкой банком права требования, и проанализировал ряд ситуаций во взаимоотношениях с банком, в которых усматривается нарушение прав потребителей. В завершение своего выступления Ярослав Романюк обратил внимание на возможности применения статьи 634 Гражданского кодекса Украины в контексте защиты прав потребителей банковских услуг.

В свою очередь Александр Навальнев говорил о практике возмещения ущерба, причиненного банкам их владельцами и связанными лицами. По его словам, в этой сфере требуются законодательные изменения, направленные на расширение полномочий НБУ.

Ключевым изменениям в практике разрешения ипотечных споров было посвящено выступление Артура Мартыненко. Он, в частности, обратил внимание на вопросы уплаты судебного спора — в январе с.г. Верховный Суд решил, что при обращении взыскания на предмет ипотеки судебный сбор должен взиматься как за неимущественное требование. Далее докладчик прокомментировал подходы судов к определению сроков исковой давности. А затем проанализировал дискуссионный вопрос юрисдикционности споров, связанных с обжалованием регистрационных действий в отношении внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки.

Какие процессуальные новеллы наиболее актуальные для банков? Ответ на этот вопрос содержался в докладе Алексея Прудкого. Он ознакомил участников с новыми правилами обеспечения исков, рассказал о встречном обеспечении, обеспечении расходов на профессиональную правовую помощь, правилах подачи электронных доказательств, а также о свидетельских показаниях в банковских спорах.

В завершение сессии выступил Андрей Дакцив. Он сосредоточился на процессуальных диверсиях в банковских спорах. По его словам, в числе популярных «диверсий» — заявление отводов, ходатайства о перерыве или переносе слушаний, технические обжалования для «кочевание» материалов, истребование документов, а также инициирование приостановления рассмотрения дела (до рассмотрения другого дела или для получения заключения экспертизы), подачу «технических» исков, увеличение количества участников дела, привлечение нерезидентов и т.д. Докладчик также прокомментировал основные маркеры, отличающие «диверсии» от правомерного использования процессуальных возможностей, и назвал возможные меры противодействия.