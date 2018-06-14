Сегодня 14 июня 2018 года, 16:21

Украина открывает центры оформления виз в 56 городах мира, в том числе в российских

С 15 июня до 1 августа 2018 года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает «Европейская правда».

Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

География расположения 56 визовых центров:

- г.Алжир (Алжир),

- г.Луанда (Ангола),

- г.Дакка (Бангладеш),

- г.Ханой, г.Хошимин (Вьетнам),

- г.Аккра (Гана),

- г.Аддис-Абеба (Эфиопия),

- г.Каир (Египет),

- г.Хараре (Зимбабве),

- г.Бенгалуру, г.Дели, г.Калькутта, г.Мумбаи, г.Ченнай (Индия)

- г.Джакарта (Индонезия),

- г.Багдад, г.Ербиль (Ирак),

- г.Тегеран (Иран),

- г.Амман (Иордания),

- г.Яунде (Камерун),

- г.Найроби (Кения),

- г.Пекин, г.Гуанчжоу, г.Шанхай (Китай),

- г.Эль-Кувейт (Кувейт),

- г.Киншаса (Конго),

- г.Абиджан (Кот-д'Ивуар),

- г.Бейрут (Ливан),

- г.Куала-Лумпур (Малайзия),

- г.Рабат (Марокко),

- г.Абуджа (Нигерия),

- г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ),

- г.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан),

- г.Кейптаун, г.Претория (Южная Африка),

- г.Екатеринбург, г.Казань , г.Калининград, г.Москва, г.Новосибирск, г.Ростов-на-Дону, г.Самара, г.Санкт-Петербург (РФ),

- г.Эр-Рияд, г.Джедда (Саудовская Аравия),

- г. Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис),

- г.Анкара, г.Стамбул, г.Измир (Турция),

- г.Кампала (Уганда),

- г.Манила (Филиппины),

- г.Коломбо (Шри-Ланка).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование , обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.