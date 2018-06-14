Украина открывает центры оформления виз в 56 городах мира, в том числе в российских

С 15 июня до 1 августа 2018 года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает «Европейская правда».
Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.
География расположения 56 визовых центров:
- г.Алжир (Алжир),
- г.Луанда (Ангола),
- г.Дакка (Бангладеш),
- г.Ханой, г.Хошимин (Вьетнам),
- г.Аккра (Гана),
- г.Аддис-Абеба (Эфиопия),
- г.Каир (Египет),
- г.Хараре (Зимбабве),
- г.Бенгалуру, г.Дели, г.Калькутта, г.Мумбаи, г.Ченнай (Индия)
- г.Джакарта (Индонезия),
- г.Багдад, г.Ербиль (Ирак),
- г.Тегеран (Иран),
- г.Амман (Иордания),
- г.Яунде (Камерун),
- г.Найроби (Кения),
- г.Пекин, г.Гуанчжоу, г.Шанхай (Китай),
- г.Эль-Кувейт (Кувейт),
- г.Киншаса (Конго),
- г.Абиджан (Кот-д'Ивуар),
- г.Бейрут (Ливан),
- г.Куала-Лумпур (Малайзия),
- г.Рабат (Марокко),
- г.Абуджа (Нигерия),
- г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ),
- г.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан),
- г.Кейптаун, г.Претория (Южная Африка),
- г.Екатеринбург, г.Казань , г.Калининград, г.Москва, г.Новосибирск, г.Ростов-на-Дону, г.Самара, г.Санкт-Петербург (РФ),
- г.Эр-Рияд, г.Джедда (Саудовская Аравия),
- г. Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис),
- г.Анкара, г.Стамбул, г.Измир (Турция),
- г.Кампала (Уганда),
- г.Манила (Филиппины),
- г.Коломбо (Шри-Ланка).
Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование , обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).
На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.
Сохранить:
Контакты:
Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: