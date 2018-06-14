Сегодня 14 июня 2018 года, 12:56

«Именно эта волна судебной реформы направлена на внедрение международных стандартов» — О.Малиневский, партнер EQUITY

Второй день VI Международного судебно-правового форума стартовал с международной панельной дискуссии «Международные стандарты судопроизводства и национальные правовые традиции». Модераторами дискуссии выступили член Высшего совета правосудия Лариса Швецова и партнер ЮК EQUITY Олег Малиневский. Г-н Малиневский подчеркнул, что Украина реформирует свою судебную систему на протяжении всей независимости страны, но именно эта волна судебной реформы направлена на внедрение международных стандартов и имплементацию лучших практик.

В числе участников дискуссии: Лариса Швецова, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, Константин Пильков, Генеральный секретарь Конституционного Суда Литовской Республики Ингрида Данелиене, председатель МКАС при ТПП Украины Николай Селивон, заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак, заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Сергей Чорнуцкий, партнер ЮФ Sayenko Kharenko Александр Друг и профессор права Маастрихтского университета (Нидерланды) Ремко Ван Ри.

«Мягкое право»

Ремко Ван Ри поздравил присутствующих с принятием новых процессуальных кодексов и рассказал о деятельности рабочей группы, которую он представляет. Как известно, законодательные акты, принимающиеся в ЕС, должны имплементироваться в каждой стране с учетом национальных особенностей. В целом европейское законодательство гармонизировано, но в разных судах разные подходы к применению тех или иных положений. Так вот, рабочая группа, по словам спикера, разрабатывает установки относительно современных подходов гражданского процессуального законодательства. То, чем группа занимается, является так называемым мягким правом — наработки не обязательны к применению, и задача группы — переубеждать каждую страну в целесообразности применения наработок и имплементации лучших практик. О некоторых из них Ремко Ван Ри рассказал подробнее.

Одна из лучших практик, не имеющая непосредственного отношения к процессу, — постулат о равенстве сторон: ни одна из сторон не имеет права общения с судьей ни до процесса, ни после, если другая сторона не присутствует при этом. «Частная коммуникация со сторонами является нарушением и может повлечь за собой увольнение судьи», — объяснил Ремко Ван Ри. А главное «процессуальное правило» звучит так: в суд должно поступать как можно меньше дел.

Лариса Швецова акцентировала внимание на необходимости применения в работе международных стандартов, в числе которых заключения Консультативного совета европейских судей и решения Европейского суда по правам человека относительно обеспечения принципа верховенства права.

Конституционные перспективы

Ингрида Данелиене остановилась на институте конституционной жалобы. Она напомнила, что Украина получила в прошлом году новое конституционное законодательство, предоставившее возможность гражданам в индивидуальном порядке обращаться в КСУ. В Литве дискуссии относительно введения института конституционной жалобы продолжаются уже 11 лет. Несмотря на критику этого института некоторыми политиками, политическая воля для соответствующих изменений есть. По словам г-жи Данелиене, соответствующий проект нормативного акта уже разработан, но он не прошел даже первого слушания. Предусматривается, что КС Литвы будет выносить решения по конституционной жалобе гражданина в случае исчерпания всех способов национальной судебной защиты. Такая же модель предусмотрена в Украине.

«Почему это важно? Возможность подачи индивидуальных жалоб сделает конституционное правосудие ближе к каждому гражданину», — отметила Ингрида Данелиене. По ее мнению, ни одна правовая система не будет комплексной без возможности гражданина обратиться в любой суд, в том числе конституционный. «В Украине дискуссии относительно введения института конституционной жалобы длились 21 год. У вас еще все впереди», — сделал ремарку Николай Селивон.

Говоря о судейской независимости, г-жа Данелиене отметила, что судебная власть должна быть независимой от общественного мнения.

Арбитражные новации

Как судебная реформа влияет на внесудебный порядок урегулирования споров? Этот вопрос проанализировал Александр Друг. В частности, он рассказал о двух способах судебного контроля. Арбитраж, по словам г-на Друга, это частный способ решения споров. При этом «прикосновение» с системой государственных судов происходит при необходимости отмены арбитражного решения или его исполнения. У каждого арбитража есть свое место. Если это Киев, то чтобы отменить арбитражное решение, необходимо обращаться в суды Украины. Исполнение решения арбитражной институции возможно в любом суде страны — участницы Нью-Йоркской конвенции.

Подробнее Александр Друг остановился на последних новациях в сфере арбитража. Раньше процесс отмены или признания решения арбитражного суда нужно было начинать в суде первой инстанции. Теперь решение этих вопросов поднялось на уровень выше — апелляционный — и сконцентрировалось в одном суде — Апелляционном суде города Киева с возможностью обжалования в Верховном Суде. Такой подход соответствует арбитражной практике многих стран.

Новеллы, касающиеся судебному содействия, осветил Николай Селивон. «Наше государство приближается к ведущим проарбитражным странам», — подчеркнул он. Из позитивов: устранена правовая неопределенность арбитрабельности споров относительно публичных закупок и в некоторых случаях корпоративных споров. Гражданский процессуальный кодекс Украины, по словам г-на Селивона, содержит передовые новации, заключающиеся в возможности применения обеспечительных мер, обеспечения доказательств, допроса свидетелей и др.

«Но главное содействие оказывает судебная практика Украины, которая является проарбитражной. И с этого мне нужно было начинать», — резюмировал Николай Селивон. Юридическая общественность и судебная система имеет уникальный шанс «подтянуть» Украину в этом сегменте до международных стандартов, считает докладчик.

Альтернативные институты

Арбитраж, медиация и институт омбудсмена — триада альтернативных способов разрешения споров, и на последнем из них остановился Ярослав Грегирчак. По его словам, «дизайн» института бизнес-омбудсмена в Украине отвечает международным стандартам. С институциональной точки зрения сложно комментировать работу судебной системы. Совет бизнес-омбудсмена в своей деятельности соблюдает принципы независимости судебной власти. Но есть несколько сфер, касающихся судов, в отношении которых поступают жалобы. В частности, речь идет о решениях судов относительно признания недействительными решений органов государственной власти. Истец, получивший позитивное судебное решение, обращается в орган государственной власти, но тот отказывается его исполнять. Истец возвращается в суд, а суд говорит, что резолютивная часть принятого им решения является самодостаточной. Г-н Грегирчак попросил Верховный Суд систематизировать практику подходов и дать указание государственным органам обеспечить исполнение решений судов, резолютивная часть которых заменяет решение такого органа. Вторая тема касается злоупотреблений со стороны правоохранителей. Спикер сообщил, что вчера в правительстве был утвержден проект закона «маски-шоу стоп-2», предусматривающий усиление ответственности правоохранителей.

Судья ВС Константин Пильков не стал детально останавливаться на вопросе судейской независимости («О независимости судей пусть судит общество», — отметил он) и акцентировал внимание на международных стандартах арбитража. По его убеждению, лучшие инструменты судопроизводства заимствованы в международном коммерческом арбитраже. Даже структура новых решений Верховного Суда похожа на структуру решений Европейского суда по правам человека и арбитражной практики. Содействие судов арбитражу начинается не с вопроса обжалования решения или приведения его к исполнению, а раньше. «Иногда содействием можно считать и то, когда не мешают», — подчеркнул г-н Пильков. Суд должен уважать волю сторон относительно передачи дела на решение арбитража, уверен спикер. И последняя судебная практика двигается в этом ключе.

Прокомментировал г-н Пильков и просьбу г-на Грегирчака. Такой указатель будет шагом назад. Как сказал судья, лучшие международные практики советуют воздерживаться от предоставления подобных абстрактных установок. Это коррелируется с переходом от принципа законности к принципу верховенства права. Частные определения судов — вот тот процессуальный инструмент, который может повлиять на государственный орган в этой ситуации.

Сергей Чорнуцкий поднял вопрос организационного и финансового обеспечения деятельности судебной системы. По его словам, из необходимых 17 млрд грн на нужды судебной системы в бюджете утверждены расходы на сумму 13 млн грн, что составляет 78%. Основный вызов, который стоит перед ГСА, — внедрить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему в судах до 1 января 2019 года.