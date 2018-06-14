Сегодня 14 июня 2018 года, 14:38

МИД прокомментировал блокирование Венгрией заседания комиссии «Украина-НАТО»

Украина присоединится к формату заседания Грузии и НАТО в рамках саммита Альянса, который состоится 11-12 июля 2018 года в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

Проведение Комиссии Украина-НАТО блокируется Венгрией из-за спора о языковой статье закона об образовании.

«Мы будем вместе с грузинами и НАТО встречаться. У нас будет проведен формат. Что будет дальше – трудно сказать», – отметила г-жа Зеркаль.

При этом, она не уточнила, идет ли речь о том, что Украина может присоединиться к заседанию Комиссии НАТО-Грузия, которая должна состояться в рамках саммита.

«Мы рассчитываем все же на то, что в этой плоскости помощь Соединенных Штатов – она является существенной, особенно, что касается диалога с венграми, потому что без этого, без посредничества, мы вряд ли сможем снять блокаду», – добавила Елена Зеркаль.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, но формат встреч пока не определен.

Как известно, Венгрия через одобрение языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях. Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

В апреле 2018 года Венгрия в очередной раз заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

На прошлой неделе на министерскую встречу НАТО в Брюссель прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Поскольку в рамках визита Полторак запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.