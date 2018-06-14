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«Дело Веремия»: апелляция прокурора удовлетворена частично, но Ю.Крысин остался на свободе

14 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Изменен приговор по делу об убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционные жалобы, поданные прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года. Указанным приговором Юрий Крысин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В соответствии со статьей 75 УК Украины Юрий Крысин освобожден от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока продолжительностью два года не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные статьей 76 Уголовного кодекса Украины. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде личного обязательства оставлена без изменений.

По результатам рассмотрения апелляционные жалобы прокурора и представителей потерпевших удовлетворены частично.

Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года в отношении Ю.Крысина отменен в части назначения наказания и в указанной части вынесен новый приговор.

Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК Украины, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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