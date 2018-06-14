Сегодня 14 июня 2018 года, 14:38

Представители АМКУ обсудили с ОЭСР вопросы госзакупок, состояние конкурентной политики и действия «Газпрома»

4-8 июня 2018 года в Париже представители делегации Антимонопольного комитета Украины в очередной раз приняли участие в мероприятиях по конкуренции под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как известно, еще в 2015 году ОЭСР предоставила рекомендации Украине по законодательству и политике в сфере обеспечения конкуренции. Как сообщает сайт Комитета, АМКУ добровольно взяло на себя исполнение этих обязательств, было активно вовлечено в процессы взаимодействия с ОЭСР, которые заключаются в постоянном обмене опытом, ознакомлении с лучшими международными практиками в сфере защиты экономической конкуренции, способствующими совершенствованию конкурентной политики в Украине, а также в усилении связей с конкурентными органами других стран.

Секретариатом ОЭСР были высоко оценены письменные материалы Комитета, предоставленные Украиной в этом году, об актуальных проблемах в сфере конкурентной политики. Документы направлены на повышение осведомленности представителей мировых конкурентных ведомств и международных организаций о деятельности АМКУ и улучшение положительного имиджа Украины, а именно:

- «Вызовы и координация в программах смягчения ответственности» во время заседания рабочей группы №3 «Сотрудничество и правоприменение» (от 5 июня 2018 года),

- «Неценовые эффекты слияний» во время заседания Комитета по конкуренции (6-8 июня 2018 года).

В рамках мероприятий ОЭСР состоялась встреча делегации Комитета во главе с председателем АМКУ Юрием Терентьевым с представителем Генерального директората по вопросам конкуренции Еврокомиссии господином Йоханесом Лайтенбергером, на которой темами для обсуждения были вопросы деятельности Комитета как уполномоченного органа по вопросам государственной помощи, контроля за концентрациями и согласованными действиями, а также вопросы судебной специализации, касающиеся деятельности судов и их роли в правоприменении в сфере конкурентного законодательства. Отдельное внимание было уделено обсуждению решения Европейской комиссии относительно антиконкурентных действий ПАО «Газпром».

Также председатель Комитета Юрий Терентьев, первый заместитель председателя — государственный уполномоченный Мария Нижник и другие представители делегации провели встречу с экспертной группой в сфере публичных закупок, обсудив методики доказывания заговоров на торгах, а также перспективы сотрудничества Антимонопольного комитета с программой ОЭСР/SIGMA.