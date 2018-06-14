Сегодня 14 июня 2018 года, 14:38

Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

13 июня с.г. Европейским парламентом принято законодательное предложение Европейской комиссии о начале новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа будет предусматривать помощь Украине на сумму до 1 млрд. евро с целью поддержания дальнейшей экономической стабилизации и программы существенных реформ. Средства будут выделяться двумя траншами в форме займов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Европейская комиссия внесла предложение о новой программе на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС в марте этого года по запросу министра финансов Украины и во исполнение предыдущих договоренностей, достигнутых во время двусторонней встречи Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе (23 ноября 2017 года).

Новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки Европейского Союза, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.