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Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

14 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

13 июня с.г. Европейским парламентом принято законодательное предложение Европейской комиссии о начале новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа будет предусматривать помощь Украине на сумму до 1 млрд. евро с целью поддержания дальнейшей экономической стабилизации и программы существенных реформ. Средства будут выделяться двумя траншами в форме займов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Европейская комиссия внесла предложение о новой программе на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС в марте этого года по запросу министра финансов Украины и во исполнение предыдущих договоренностей, достигнутых во время двусторонней встречи Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе (23 ноября 2017 года).

Новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки Европейского Союза, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.

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