Сегодня 14 июня 2018 года, 12:56

Московский суд отказался блокировать Telegram

Мосгорсуд оставил в силе решение суда о блокировке Telegram в России, передает Pravo.ru.

Судья Надежда Чубарова не изменила решение Таганского районного суда Москвы, который в середине апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

Причиной блокировки стало то, что российские правоохранители и спецслужбы хотели получить доступ к перепискам граждан в мессенджере, но Telegram им отказал.

О том, что решение о блокировке Telegram осталось в силе, рассказал правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале. «Мосгорсуд оставил решение о блокировке в силе. ЕСПЧ просит прислать жалобу на блокировку до 20 июня. Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, что что-то решают. ФСБ продолжает делать все, что хочет. Telegram продолжает работать», — написал г-н Чиков.

Как рассказали в правозащитной организации «Агора», юристы которой представляют Telegram в суде, отказ в апелляции — это лишь очередной этап в решении проблемы. «Наша позиция неизменна — штраф Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования, сам приказ ФСБ, решение о блокировке мессенджера и о немедленном его исполнении незаконны, необоснованны и противоречат как российским, так и международным актам», — прокомментировал решение суда представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин. «Вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов», — сказал он.