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С начала года ограничены права почти 120 тысяч неплательщиков алиментов

14 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Закон #ЧужихДітейНеБуває, который вступил в силу 6 февраля 2018 года и существенно усилил ответственность неплательщиков алиментов, дал поразительный результат: благодаря нововведениям с начала года государственные исполнители взыскали 1,6 млрд грн в пользу 500 тыс. детей. Почти 120 тыс. должников по выплате алиментов были ограничены в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты.

Об этом сообщила замминистра юстиции Светлана Глущенко, передает сайт Минюста.

«Государственная исполнительная служба стоит на защите прав детей как в сфере взыскания алиментов, так в вопросе участия родителей в воспитании ребенка. Мы провели множество встреч с родителями и матерями, выслушали все мнения и предложения. Мы абсолютно открыты и очень ответственно относимся к отработке дел, касающихся прав детей. Для того чтобы усилить санкции для родителей (как мужчин, так и женщин), которые не платят алименты, и развивать институт ответственного отцовства, был разработан второй пакет законопроектов #ЧужихДітейНеБуває. Мы очень надеемся, что Верховная Рада его поддержит. Органы государственной исполнительной службы готовы выполнять нормы нового законодательства и обеспечивать надлежащее исполнение судебных решений в этой сфере», — резюмировала г-жа Глущенко.

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