Сегодня 14 июня 2018 года, 12:56

Минюст опроверг слухи о разработке законопроекта об однополых партнерствах

Министерство юстиции Украины опровергает слухи о разработке законопроекта об однополых партнерствах.

На сайте органа сообщается, что 12 июня с.г. директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему «Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года» в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: «В связи с большим количеством обращений вопрос требует дальнейшего изучения и обработки и пока не может быть принят».

«Информация, распространяемая в СМИ относительно подачи Министерством юстиции на рассмотрение Кабинетом Министров Украины законопроекта о легализации гражданского партнерства для однополых пар не соответствует действительности», — уточнили в Минюсте.