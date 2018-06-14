Минюст опроверг слухи о разработке законопроекта об однополых партнерствах

Министерство юстиции Украины опровергает слухи о разработке законопроекта об однополых партнерствах.
На сайте органа сообщается, что 12 июня с.г. директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему «Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года» в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: «В связи с большим количеством обращений вопрос требует дальнейшего изучения и обработки и пока не может быть принят».
«Информация, распространяемая в СМИ относительно подачи Министерством юстиции на рассмотрение Кабинетом Министров Украины законопроекта о легализации гражданского партнерства для однополых пар не соответствует действительности», — уточнили в Минюсте.
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