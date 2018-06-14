НАБУ высказало позицию относительно скандальной нормы закона об антикоррупционном суде

Норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Такую позицию на своем сайте выразили представители Нацбюро.
«Так, указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, а в дальнейшем будут передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания», — отметили в ведомстве.
По мнению Национального бюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы, поскольку большое количество производств в отношении топ-чиновников останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда.
НАБУ убеждено: апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были.
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