Сегодня 14 июня 2018 года, 11:13

Презентован второй законопроект в рамках инициативы #МаскиШоуСтоп

В рамках очередного заседания правительства министр юстиции Павел Петренко презентовал второй законопроект в рамках инициативы #МаскиШоуСтоп, призванный усилить защиту предпринимателей, пострадавших от неправомерных действий правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

«Сегодня мы делаем следующий шаг в рамках реализации инициативы #МаскиШоуСтоп и представляем второй законопроект для дальнейшей защиты украинского бизнеса. Он был представлен на Комиссии по защите прав предпринимателей в этот понедельник. В нем заложен четкий смысл — персональная ответственность полицейского, который допустил нарушение прав предпринимателя», — сказал глава Минюста.

Министр отметил: сейчас силовые структуры работают по известному всем принципу, когда коллективная ответственность приводит к тому, что ответственного за нарушение законов найти невозможно.

«В новом законопроекте мы вводим изменение, которое сможет существенно повлиять на текущее состояние дел. Коллективную безответственность заменяем личной ответственности конкретного чиновника, подписавшего решение, которое привело к нарушению прав или нанесению ущерба предпринимателям», — подчеркнул министр юстиции.

По его словам, привлечение нарушителей к ответственности будет проходить по простой и логичной процедуре, которая состоит из четырех шагов: жалоба предпринимателя или лица на действия или бездействие следователя или прокурора, решение суда об удовлетворении жалобы (в нем отмечается обязательность служебного расследования), непосредственно служебное расследование, материальное или дисциплинарное взыскание.

Еще одной новацией, которая защитит права предпринимателей, является норма о том, что конкретный следователь или прокурор может быть привлечен к ответственности независимо от истечения срока привлечения к дисциплинарной ответственности, подчеркнул министр. Кроме того, государство гарантирует пострадавшему возмещение убытков в случае уголовного нарушения или дисциплинарного проступка со стороны следователя или прокурора.

Другая новация — в случае явных нарушений со стороны следователя или прокурора, например, когда ошибочно пришли не на то предприятие или повторно открыли дело с аналогичной фабулой, потерпевший сможет обжаловать незаконные действия в суде.