Госаудитслужба проверит АМКУ ии-за жалоб органов власти по поводу тендеров

Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета. Такое решение было принято на заседании правительства.
«Мы получаем много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты приостановления, отмены или обжалования процедур государственных закупок», — заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко.
Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержке строительства объектов и т.п.
«Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим правительству результаты такой проверки», — добавил Александр Саенко.
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