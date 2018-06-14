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Госаудитслужба проверит АМКУ ии-за жалоб органов власти по поводу тендеров

14 июня 2018 года Источник:Finclub

Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета. Такое решение было принято на заседании правительства.

«Мы получаем много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты приостановления, отмены или обжалования процедур государственных закупок», — заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержке строительства объектов и т.п.

«Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим правительству результаты такой проверки», — добавил Александр Саенко.

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