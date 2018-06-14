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Volkswagen заплатит миллиардный штраф из-за загрязнения воздуха

14 июня 2018 года Источник:РБК-Украина

Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф в сумме 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями. Об этом заявили в пресс-релизе компании, информирует «РБК-Украина» со ссылкой на AFP.

Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием «дизельного скандала», сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с «недопустимыми механизмами», тем самым нарушив правила инспекции автомобилей. В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф, «тем самым признав свою ответственность». Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа. Напомним: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. Сроки предыдущей программы истекают 30 июня этого года. В рамках новой программы USELF-III банк предоставит Украине 250 млн евро.

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