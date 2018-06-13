Сегодня 13 июня 2018 года, 19:50

Как будет развиваться институт адвокатуры, рассказали докладчики VI Международного судебно-правового форума

Юристы прокомментировали положение инхаус-юристов в новой модели регулирования профессии

Вызовы и перспективы института адвокатуры в контексте реализуемой судебной реформы обсуждали участники завершающей сессии первого дня VI Международного судебно-правового форума. Модерировал дискуссию Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS.

Виктор Короленко, заведующий отделом представительства интересов Президента Украины в судах Администрации Президента Украины, выступил с докладом о влиянии института адвокатуры на качество правосудия. Он напомнил, что изменениями в Конституцию Украины предусмотрено исключительное право адвокатов на судебное представительство, и рассказал об имплементации этой конституционной нормы: новом процессуальном законодательстве и подготовке нового закона об адвокатуре. Г-н Короленко отметил, что соответствующий законопроект подготовлен рабочей группой Совета по вопросам судебной реформы, и прокомментировал некоторые новаторские предложения. По словам докладчика, все предусмотренные изменения должны привести институт адвокатуры в соответствие с международными нормами. Ожидается, что в ближайшее время этот законопроект будет внесен Президентом в парламент как неотложный.

Александр Шкелебей, управляющий партнер ESQUIRES, рассказал, какие требования будут предъявляться к адвокатам в будущем. По его мнению, в контексте коммуникаций с клиентом адвокат будущего обязан понимать клиента, проявлять эмпатию, предлагать творческие решения, при этом также говорить понятным языком, системно информировать о состоянии дела, предоставлять полноценную правовую помощь. Еще одним ключевым навыком для адвоката будущего, по мнению г-на Шкелебея, является компетентность, что, в частности, предусматривает удовлетворение интересов клиента наилучшим образом, включая предложение решения задачи с лучшим результатом и обсуждение с клиентом других вариантов. Важным критерием для адвоката будущего докладчик считает также доверительные отношения с клиентом.

Алексей Маловацкий, член Высшего совета правосудия, проанализировал особенности дисциплинарного производства в отношении судей, сделав акцент на том, что должен помнить адвокат, подавая жалобы в ВСП. Спикер, в частности, обратил внимание на качество таких жалоб: согласно статистике, из 6320 поданных за пять месяцев 2018 года в ВСП жалоб 5221 не соответствовала установленной форме. Г-н Маловацкий рассказал о стадиях дисциплинарного производства в отношении судей, требованиях к оформлению дисциплинарной жалобы, а также об особенностях ее обоснования, касающихся в том числе подачи подтверждающих документов. Г-н Маловацкий также подчеркнул, что за подачу адвокатом абсолютно необоснованной дисциплинарной жалобы на судью сам адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Денис Грищенко, главный менеджер по правовым вопросам АО «Райффайзен Банк Аваль», член комитета по защите прав кредиторов Независимой ассоциации банков Украины, сосредоточился на проблемных вопросах урегулирования отношений юрисконсульта-адвоката со своим работодателем, прокомментировав их в контексте проекта нового закона об адвокатуре и отметив, что банковское сообщество в целом поддерживает предложенные положения. Высказывая свою личную точку зрения, он подчеркнул, что в предложенной модели инхаус-адвокаты не получают всех гарантий адвокатской деятельности, а соответствующее свидетельство становится своеобразным «пропуском в суды».

Позицию международной компании в отношении юрисконсультов-адвокатов презентовала Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине». В начале своего выступления она отметила, что в международных компаниях к оказанию услуг судебного представительства зачастую привлекаются внешние юридические советники — это глобальный подход. Соответственно получение статуса адвоката рассматривается как личное дело каждого юрисконсульта. «Мы дженералисты, мы должны быть компетентными в бизнесе, а ходить по судам должны профессионалы в этом деле», — прокомментировала г-жа Лукьянова.

В завершение дискуссии Леонид Бортничук, директор по правовым вопросам ПАО «Укрпошта», проанализировал правовую позицию Верховного Суда относительно самопредставительства юридического лица. Он подчеркнул, что его компания придерживается подхода, согласно которому ответственность за результат дела в любом случае лежит на юрслужбе, а привлечение адвоката — лишь механизм достижения этого результата. Комментируя возможности самопредставительства в контексте подходов ВС, юрист отметил, что в случае необходимости процессуальные документы может подписывать не только адвокат, но и руководитель компании (но не глава юрслужбы) в порядке, установленном законом.

Завтра в рамках VI Международного судебно-правового форума запланировано обсуждениеактуальных тенденций в банковских спорах, процедуре банкротства, налоговых спорах, конституционном судопроизводстве, процессе исполнения судебных решений, а также международных стандартов судопроизводства.