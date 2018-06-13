Сегодня 13 июня 2018 года, 18:08

Мнения экспертов о работе нового ВС, перспективе создания следственного суда, разграничении компетенции правоохранителей и рисках публичности

В рамках параллельной секции участники VI Международного судебно-правового форума обсудили актуальные вопросы уголовной ответственности. Тон дискуссии задавал Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX.

Процессуальная реформа и Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины: что изменилось? Такой была тема выступления председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) Станислава Кравченко. Он рассказал о новом формате работе кассационной инстанции, обратив внимание, в частности, на то, как изменились принципы функционирования автоматизированной системы документооборота суда в свете изменений процессуального законодательства. Речь идет о создании так называемых постоянных судейских троек. Так, в части 5 статьи 31 УПК Украины предусмотрено, что уголовное производство в кассационном порядке осуществляется коллегией судей КУС в составе ВС в составе трех или более нечетного количества судей. При этом Станислав Кравченко акцентировал внимание на двух проблемах: нестабильности законодательства и отсутствии единства судебной практики. Говоря о последней проблематике, спикер подчеркнул: новый процессуальный инструментарий отчасти решает эту проблему. Действенным способом обеспечения единства правовых позиций в самом ВС является механизм передачи уголовного производства на рассмотрение палаты, объединенной палаты, Большой Палаты ВС. Станислав Кравченко позитивно оценил деятельность нового Верховного Суда за первые полгода и рассказал о некоторых знаковых решениях наивысшего суда в системе судоустройства, принятых за это время.

Судебный контроль в ходе уголовного производства осуществляется через институт следственных судей, напомнил председатель Подольского районного суда г.Киева Василий Бородий. И одной из ключевых проблем для эффективного функционирования этого института, по словам докладчика, до сих пор остается нехватка кадров. Г-н Бородий подчеркнул: за последние пять с лишним лет для реализации тих функций не был пополнен судьями ни штат Подольского районного суда города Киева, ни составы других столичных судов. Кто обычно выступает в качестве следственных судей? Как правило, подчеркивает Василий Бородий, это судьи, рассматривающие гражданские дела: у каждого из них от 700 до 1500 тысяч гражданских дел. В день они как следственные судьи получают до 30 ходатайств, большинство которых необходимо безотлагательно рассмотреть. В условиях такой колоссальной нагрузки и нехватки кадров работать очень сложно. Для оптимальной реализации задач института следственных судей, по убеждению Василия Бородия, в Украине просто необходимо создать следственный суд.

Прокурор отдела прокуратуры г.Киева Александр Жила сфокусировался на проблематике разграничения компетенции органов досудебного расследования в свете деятельности Государственного бюро расследований и перспектив создания Национального бюро финансовой безопасности. «Лично я сторонник концепции функционирования единого органа досудебного расследования по всем категориям уголовных правонарушений, разделенного на соответствующие подразделения, и параллельно системы органов борьбы с преступностью», — подчеркнул докладчик, говоря о важности четкого разграничения функций и полномочий таких институций.

Когда уголовный процесс переходит в публичную плоскость: практические советы о том, как действовать в такой, достаточно распространенной сейчас ситуации, участникам форума дал Константин Глоба, партнер АО Barristers. Как отмечалось, формирование в социуме (или даже в суде) предварительного мнения о виновности лица — то, чем очень часто грешат органы досудебного расследования, — неприемлемая практика. «По мнению Европейского суда по правам человека и согласно духу национального законодательства, это запрещено», — констатирует г-н Глоба. При этом он уверяет: переход уголовного производства в публичную плоскость может быть даже полезным для его фигуранта. Как показывает практика, в погоне за преданием огласке обстоятельств резонансного дела следователи или прокуроры очень часто забывают о качестве подготовки доказательственной базы, из-за чего соответствующие обвинительные акты часто «разваливаются» в суде. При выборе стратегии защиты такую тенденцию нужно учитывать, отметил Константин Глоба.