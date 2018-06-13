Сегодня 13 июня 2018 года, 18:08

VI Международный судебно-правовой форум: эксперты проанализировали актуальную практику в корпоративных спорах

VI Международный судебно-правовой форум продолжает работу. «Трудно придумать какую-либо другую сферу, в которой адвокат мог бы проявить такой полет фантазии, чем корпоративные споры», — отметил Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика», открывая работу профильной сессии.

Татьяна Васильченко, судья Хозяйственного суда г.Киева, сосредоточилась на наиболее распространенной категории корпоративных споров — обжаловании решений общего собрания. Она проанализировала актуальную практику относительно надлежащего уведомления участников общества о проведении соответствующего собрания, обратив внимание на подходы судов к оценке способа направления сообщения, соблюдения сроков, корректности адреса. «Необходимо доказать, что были совершены не формальные, а реальные действия по надлежащему сообщению участнику общества о проведении общего собрания», — резюмировала г-жа Васильченко.

О балансе интересов собственников при реализации процедуры squeeze-out участникам форума рассказала Юлия Атаманова, советник Юридической группы LCF. Она подчеркнула, что этот институт является достаточно новым для Украины (инициированы 74 процедуры) и оценивается достаточно неоднозначно. Г-жа Атаманова проанализировала украинские правила проведения squeeze-out в сравнении с европейским регулированием, указав, в частности, на различия в защите прав миноритарных акционеров. Она также привела примеры первых судебных споров относительно украинских squeeze-out. В продолжение своего выступления советник Юридической группы LCF рассказала о вариантах определения цены выкупа акций и спорах в этой сфере, а также о неоднозначной практике приостановления squeeze-out в качестве обеспечительной меры. Подводя итоги, Юлия Атаманова отметила, что в законодательстве не заложены механизмы текущего контроля за проведением squeeze-out, основная нагрузка возложена на судебный контроль, причем предметом такого контроля будет не только установление справедливости цены выкупа акций, но и оценка, было ли злоупотребление со стороны мажоритарного акционера, соблюдены ли основания и порядок проведения squeeze-out.

Игорь Кравцов, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris, ознакомил участников с некоторыми процессуальными особенностями рассмотрения корпоративных споров в свете новой практики Верховного Суда. Как показывает статистика, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда вынес 159 постановлений по корпоративным спорам, большинство — об обжаловании решений общих собраний. Говоря о процессуальных особенностях данной категории споров, г-н Кравцов напомнил, что они рассматриваются исключительно хозсудами, не могут передаваться на рассмотрение третейскому суду или международному коммерческому арбитражу; корпоративные споры не могут рассматриваться в порядке упрощенного производства; ХПК установлены специальные требования относительно применения мер обеспечения исков. Докладчик привел примеры актуальных правовых позиций Верховного Суда в корпоративных спорах. В частности, г-н Кравцов отметил, что, согласно мнению ВС, для признания недействительным решения общего собрания общества следует установить факт нарушения прав и интересов участника (акционера) общества. Докладчик также прокомментировал подходы ВС к реализации участниками своих корпоративных прав.

В продолжение дискуссии выступила Ксения Проконова, партнер практики управления конфликтами АО Juscutum. Тема ее доклада — эффективность NDA (соглашения о неразглашении) в украинских реалиях. В начале своего выступления она отметила, именно NDA является действенным механизмом предотвращения распространения конфиденциальной информации, будучи по сути ничем не урегулированным. А говоря о практике использования NDA, г-жа Проконова обратила внимание на сложности доказывания как факта нарушения, так и взаимосвязи нарушения и последствий, в том числе суммы нанесенного ущерба.