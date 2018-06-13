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Сегодня 13 июня 2018 года, 18:08

Стало известно, за что оштрафовали Hewlett Packard в России

Как сообщает Pravo.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) применила административное наказание для Hewlett Packard за незаконную координацию деятельности компаний при поставке техники для Центризбиркома. Компания заплатит крупный штраф.

Ряд компаний — «Производственная компания «Аквариус», «Национальная компьютерная корпорация», «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-НЕТВОРК» — договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате цены оказались завышенными. Их действия координировала компания «Хьюлетт Паккард А.О.».

В августе прошлого года антимонопольная служба признала действия компаний незаконными и противоречащими закону о защите конкуренции. Компании попытались оспорить это в суде, но безуспешно.

По итогам разбирательства ФАС назначила для HP штраф в 2,5 млн руб. «При определении размера штрафа мы учли одно смягчающее обстоятельство — оказание содействия антимонопольному органу при расследовании нарушения», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.