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НААУ: правительство подаст законопроект об усилении защиты прав участников уголовных производств

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

На днях состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Подробности встречи сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В состав комиссии входят первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив, и.о. министра финансов, правительственный уполномоченный по инвестициям Оксана Маркарова, представители ассоциаций предпринимателей, работодателей, руководитель секретариата НААУ Вадим Красник.

В ходе заседания комиссии были обсуждены вопросы практической реализации закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования.

Закон инициирован Кабинетом Министров и принят парламентом в ноябре 2017 года. Цель закона — решение проблемных вопросов, возникающих при осуществлении досудебного расследования уголовных производств правоохранительными органами при участии субъектов хозяйствования. О данных проблемах говорится, в частности, в системном отчете «Злоупотребление полномочиями со стороны правоохранительных органов в их отношениях с бизнесом», подготовленном Советом бизнес-омбудсмена.

Закон предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. При проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат. Согласно этому закону, доказательства, полученные правоохранителями с нарушением указанных норм, будут признаны недопустимыми в суде. Кроме того, новый закон вводит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет за разглашение данных досудебного следствия, которые унижают человека. Сейчас для совершенствования эффективности действия этого закона межведомственная комиссия готовит пакет изменений к Гражданскому и Уголовному процессуальным кодексам, а также к Закону «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда».

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