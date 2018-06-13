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Нельзя формировать «ревизующие инстанции», если первая инстанция «обескровлена» — С.Щотка, зампредседателя ВККС

Форум осветил нюансы кадрового наполнения в судах Украины

В фокусе внимания VI Международного судебно-правового форума — кадровое обеспечение правосудия. Модератором дискуссии выступил управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев. Он напомнил, что в состав Верховного Суда вошли представители трех юридических профессий — судьи, адвокаты и ученые. Бытует мнение, что они не могут прийти к единому мнению ввиду разного мировосприятия. «Не давят ли авторитетом судьи?» — поинтересовался г-н Ильяшев у первого спикера.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Дмитрий Гудыма ответил, что мнение, которое бытует в обществе, миф. Сам г-н Гудыма раньше судьей не был, но имеет адвокатский стаж более 10 лет и стаж в качестве ученого. Особенность Большой Палаты ВС в том, что в ее состав входят представители не только разных юрисдикций, но и разных профессий. «Формат сотрудничества «адвокат — ученый — судья» очень удачный», — подчеркнул г-н Гудыма. Более того, соединение этих трех профессий позволит внедрить механизм сдерживания: взгляды ученого могут быть слишком широкими, и нужно более узкое мнение судьи, которое «остановит полет мысли». По словам спикера, каждый из представителей Большой Палаты ВС нуждается в помощи представителя другой профессии.

«Любая реформа (а судебная реформа это революция формы) изменяет мировоззрение и основополагающие вещи», — начал свое выступление заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка. Он упомянул, что Дмитрий Гудыма шел на конкурс в ВС по смешанному стажу и ему отрадно слышать его выступление в качестве судьи ВС. Адвокаты, ученые получили возможность воплощать свои мысли в судебных решениях. «Уже для этого можно было начинать судебную реформу», — считает Станислав Алексеевич.

Вызовы перед ВККС возникли еще в начале работы их каденции. И первый вызов — перевод судей из Донецкой, Луганской областей и Крыма на подконтрольные Украине территории. Что касается триады судебной реформы, о которой сегодня уже упоминалось (законодательная, институциональная и кадровая), то ВККС присутствует в двух компонентах. И движение судебной реформы, по словам г-на Щотки, предопределило их способ жизни. «Мы, как ответственная институция, должны были исполнить все возложенные на нас задачи. И одна из главных задач — конкурс в Верховный Суд», — напомнил спикер. До этого никто в мире, как показывает практика, не создавал «с нуля» суд такого уровня. Комиссия, по словам Станислава Щотки, это технократический орган, это инструмент судебной реформы, применяемый для того, чтобы судебная система ощущала решительные изменения.

Также он сообщил, что к конкурсу в суды апелляционной инстанции они доберутся нескоро: нельзя формировать «ревизующие инстанции» (апелляционную и кассационную), если первая инстанция «обескровлена». «Комиссия будет твердой в своих решениях, и эти решения будут справедливыми, не сомневайтесь», — подчеркнул г-н Щотка, добавив, что Комиссия ратует за эффективное кадровое наполнение во всех судах Украины, а не только в судах столичного региона.

На вопросах, касающихся института откомандирования судей как инструмента регулирования нагрузки на судей, остановился руководитель секретариата ВСП Сергей Пушкарь. Судебная реформа, по его убеждению, будет историей успеха Украины, и все мы сможем ею гордиться, главное, чтобы страна справилась еще и с экономическими вопросами. И задача всех присутствующих — довести до сведения общественности позитивные результаты.

Но вернемся к теме выступления. Институт откомандирования судей — новый правовой институт, новый инструмент саморегуляции судебной системы. Основания откомандирования предусмотрены в статье 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Главное условие откомандирования — согласие судьи. Срок откомандирования не должен превышать один год. Другое важное предостережение — в результате откомандирования нельзя допустить чрезмерной нагрузки в суде, где судья работает. «Нельзя за счет отрезания рукавов пиджака ремонтировать карманы», — провел аналогию Сергей Пушкарь. Также он назвал некоторые проблемные моменты. В частности, не урегулирован вопрос действий в случае отсутствия откликов судей на объявление ВККС относительно откомандирования в соответствующие суды.

Доступ к судейской профессии: как работают новые правила бессрочного назначения судей — об этом рассказала член ВСП Лариса Швецова. Она подчеркнула, что в ВСП поступило 95 материалов от ВККС об избрании судей на должности бессрочно — речь идет о судьях, которые успешно прошли квалификационное оценивание.

В свою очередь партнер АО AVER LEX Артем Дроздов рассказал об уголовном преследовании судей, акцентировав внимание на том, как выглядит «неприкосновенность» судьи. Ключевыми моментами в этом контексте являются допрос в качестве свидетеля, обыск, задержание, вручение подозрения, обвинение в СМИ. Бывает, что при допросе судья избирает стратегию отказа в предоставлении показаний, но эта стратегия лишает судью возможности имплементировать свою позицию в материалы дела. Что касается обыска, то Артем Дроздов напомнил: секретари судебных заседаний, помощники судей, представители канцелярии суда как минимум должны быть ознакомлены со своими правами и обязанностями, должны иметь модель поведения. «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего, защищайте себя профессионально», — сказал в завершение спикер.

С чем же вы не справились, что вам не доверили участие в формировании кадрового состава Высшего антикоррупционного суда? Такой вопрос Михаил Ильяшев адресовал партнеру ЮФ Sayenko Kharenko, члену Общественного совета добропорядочности Сергею Верланову. Все неудачи, по словам г-на Верланова, учтены при принятии норм, регулирующих деятельность Общественного совета международных экспертов. Это уже не «приставной прицеп», обеспечением деятельности Общественного совета международных экспертов занимается Государственная судебная администрация Украины, а работа членов этого органа оплачивается. Более того, в законе о Высшем антикоррупционном суде более точно определены компетенции, содержится понятие добропорядочности, указано, по каким критериям должна оцениваться добропорядочность кандидатов в ВАС.

В целом ОСД исполнил свою миссию, считает Сергей Верланов. Что касается квалификационного оценивания судей, то Совет с Комиссией находится в процессе медиации. Совет продолжает принимать участие при формировании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и в рамках отбора кандидатов в судьи.

Какие профессиональные горизонты для юриста открыла судебная реформа, рассказал советник АО ADER HABER Александр Удовиченко. Адвокатура в Украине, по мнению докладчика, должна стать на один уровень с прокуратурой и судом. Сегодня для этого заложен только лишь фундамент. «Как авторитет судебной системы зависит от решения каждого судьи, так и авторитет адвокатуры зависит от деятельности каждого адвоката», — подчеркнул г-н Удовиченко, добавив, что роль адвоката в условиях состязательности процесса повышается. «Судьи уважают не тех адвокатов, которые пытаются им угодить, а тех, кто профессионально выступает в суде, тех, кто может своими аргументами переубедить судью по поводу рассматриваемого дела», — высказал свою позицию Александр Удовиченко, проработавший в судебной системе (до прихода в ADER HABER) около 20 лет.