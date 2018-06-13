Сегодня 13 июня 2018 года, 18:08

Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Arzinger, назвал признаки успешной санации на примере реального кейса

С лекцией «Судебный контроль за санацией. Важные аспекты для суда, кредитора и должника. Успешные санации украинских компаний» в рамках Legal High School выступил Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Arzinger.

Как отметил г-н лектор, суд является одним из участников «трио», в котором взаимодействуют должник, кредиторы и суд. При этом, будучи условно-независимым, суд де-факто зависит от представительских органов — собрания и комитета кредиторов — в большинстве ключевых вопросов, связанных с санацией. Суммарно у суда на данном этапе есть три группы полномочий: содействие, реагирование на нарушения и прекращение процедуры. Так, содействуя процедуре, суд может отменить аресты, обременения, препятствующие санации, утвердить/изменить план санации и т.д. Реагируя на нарушения, суд может отстранить от исполнения полномочий управляющего санацией — и это один из немногих примеров, где волю суда не обязательно согласовывать с кредиторами. В вопросе прекращения процедуры суд ограничен объективными данными, когда имеет место:

1) констатация успеха санации («должник скорее жив, чем мертв»),

2) констатация фиаско санации («должник скорее мертв, чем жив»).

Вторая часть лекции началась с риторического вопроса: «Знает ли украинская история примеры успешных санаций в принципе?». Ответ, по мнению Антона Молчанова, прямо связан с другим, не менее важным вопросом: «А что, собственно, представляет собой успех в санации и каковы его критерии?». Ответ на этот вопрос является крайне субъективным, но все же определенные признаки успешности наработаны практикой. «В санации успех определяется экономикой, а не правом», — уточнил лектор LHS. Мерило успеха — исключительно в показателях эффективности бизнеса должника на момент закрытия дела и выхода в «свободное плавание».

Относительным успехом в таком случае можно назвать ситуацию, когда при формальном расчете с кредиторами и закрытии дела должник остался обремененным текущей задолженностью, не оптимизировал бизнес-процессы, имеет малое число рабочих активов. Такой «возврат в нулевую точку», скорее всего, будет весьма недолгим, и в скором будущем должник де-факто вернется в состояние неплатежеспособности.

Что же является безусловным успехом санации? По мнению лектора, это новая глава в жизни должника, когда он не только рассчитался по долгам и имеет ресурсы на ведение предпринимательской деятельности в будущем, но и успешно оптимизировал бизнес-процессы (изменил структуру корпоративного управления, состав расходов, род деятельности и т.п.).

В качестве успешного прецедента санации юрист привел пример дела о банкротстве Хмельницкого механического завода (ХМЗ). Процедура длилась около года, были составлены два плана санации, а дело завершилось мировым соглашением при участии инвестора — украинского подразделения всемирно известного производителя автозапчастей. Инвестор не только полностью рассчитался за должника по всем долгам, но и заложил основу для перехода завода на качественно новый режим ведения дел. Спикер с сожалением признал, что таких историй, как санация ХМЗ, в Украине достаточно мало.

Отвечая на вопросы слушателей, г-н Молчанов отметил, что Кодекс Украины по процедурам банкротства имеет ряд революционных новаций. В некоторых из них особенно заинтересованы ключевые иностранные кредиторы, включая МВФ и ВБ. В том, что Кодекс будет принят, эксперт не сомневается, ведь национальное законодательство о банкротстве уже долгое время нуждается в усовершенствовании. Насколько успешным будет Кодекс, безусловно, покажет практика.