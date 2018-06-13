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Правительство сообщает об инновациях, регулирующих использование кассовых аппаратов

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

13 июня с.г. правительство приняло постановление, которое позволит ввести инновационные подходы в сфере РРО. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что Минфин наработал решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов (РРО) и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей.

В частности, постановление «О реализации пилотного проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей, предназначенных для регистрации расчетных операций» предусматривает изучение и исследование новейших моделей программно-технических средств для осуществления расчетных операций.

По завершении пилотного проекта будет принято решение о целесообразности их внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшее применение предпринимателями наряду с традиционными моделями РРО. Поэтому для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации вместо традиционных кассовых аппаратов.

Кроме того, постановление «О внесении изменений в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций» (изменения к постановлению №601) предусматривает:

— внедрение механизма обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания;

— совершенствование порядка технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, создание предпосылок для урегулирования взаимоотношений между субъектами хозяйствования и центрами сервисного обслуживания в части периодичности и условий выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту РРО;

— усовершенствование процесса обмена информацией между территориальными органами ГФС и центрами сервисного обслуживания при введении РРО в эксплуатацию и дальнейшем их обслуживании.

Ожидаемый эффект от новации сводится к таким аспектам, как:

— сокращение объема теневого оборота товаров;

— упрощение использования кассовых аппаратов (РРО)

— экономия времени и средств для предпринимателей на использование РРО;

— демонополизация рынка РРО.

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