Правительство сообщает об инновациях, регулирующих использование кассовых аппаратов

13 июня с.г. правительство приняло постановление, которое позволит ввести инновационные подходы в сфере РРО. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
Отмечается, что Минфин наработал решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов (РРО) и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей.
В частности, постановление «О реализации пилотного проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей, предназначенных для регистрации расчетных операций» предусматривает изучение и исследование новейших моделей программно-технических средств для осуществления расчетных операций.
По завершении пилотного проекта будет принято решение о целесообразности их внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшее применение предпринимателями наряду с традиционными моделями РРО. Поэтому для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации вместо традиционных кассовых аппаратов.
Кроме того, постановление «О внесении изменений в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций» (изменения к постановлению №601) предусматривает:
— внедрение механизма обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания;
— совершенствование порядка технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, создание предпосылок для урегулирования взаимоотношений между субъектами хозяйствования и центрами сервисного обслуживания в части периодичности и условий выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту РРО;
— усовершенствование процесса обмена информацией между территориальными органами ГФС и центрами сервисного обслуживания при введении РРО в эксплуатацию и дальнейшем их обслуживании.
Ожидаемый эффект от новации сводится к таким аспектам, как:
— сокращение объема теневого оборота товаров;
— упрощение использования кассовых аппаратов (РРО)
— экономия времени и средств для предпринимателей на использование РРО;
— демонополизация рынка РРО.
Сохранить:
Контакты:
Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: