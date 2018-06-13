Сегодня 13 июня 2018 года, 14:43

Коммерческие банки почти не пользуются преимуществами, гарантированными Законом о финреструктуризации — лектор LHS Андрей Боровик

Вопросы применения Закона Украины «О финансовой реструктуризации» (Закон) для малого и среднего бизнеса проанализировал Андрей Боровик, заместитель председателя Секретариата финансовой реструктуризации (Секретариат).

Ключевая особенность Закона — добровольность предусмотренных им процедур. Инициирует процедуру только должник. Описывая систему управления в данной сфере, г-н Боровик отметил, что Секретариат как исполнительный орган, созданный в соответствии с требованиями Закона, максимально дистанцирован от сути переговорного процесса между сторонами и исполняет лишь организационную роль в процедуре. Предоставление права на арбитраж является еще одним новым и обязательным элементом при подписании соглашения в начале процедуры. Хотя пока не было ни одного дела, к которому бы привлекался арбитражный комитет.

Закон, подчеркнул г-н Боровик, предусматривает достаточно ограниченные сроки — до 180 дней. На практике корпоративные кейсы, занимающие 91% всех дел, разрабатываются за полгода до официального начала процедуры (поэтому процесс занимает примерно 90 дней). Сама процедура — это финализация всех предшествующих договоренностей, считает спикер. Есть прецеденты, когда долг частично погашался перед подписанием договора о финреструктуризации. Несмотря на прозрачность, договоренности между сторонами нигде не публикуются. Они являются конфиденциальными. План реструктуризации может растянуться на 10–20 лет.

Понятие «независимого эксперта» было достаточно дискуссионным на момент разработки Закона. По мнению лектора, это важный участник процесса. Экспертом может быть как физическое лицо, так юридическое. Лектор заверил, что эксперт не является лишним бюрократическим звеном. Как правило, такими независимыми экспертами выступали крупные консалтинговые компании. Отчет эксперта служит одной из немногих причин прерывания процедуры.

В настоящее время Секретариат получает больше дел именно от государственных банков, а не от коммерческих, как предполагалось при разработке Закона. Почему? У госбанков достаточно ограниченные возможности работы с неплатежеспособными клиентами.

При этом коммерческие банки преимущественно воздерживаются от применения Закона. Представители бизнеса опасаются административных рисков и высокой стоимости «входа» в процедуру, в том числе в связи с привлечением независимого эксперта, хотя предусмотренный Законом порядок, наоборот, несет дополнительные финансовые льготы для должника, в частности налоговые.

Сегодня к финреструктуризации прибегают крупные компании из корпоративного сектора. Возможно, это объясняется тем, что кредиторам не хочется иметь дело с множеством небольших субъектов. К тому же осведомленность малого и среднего бизнеса о процедуре также ограничена, хотя в Секретариате ведется работа и с такими предприятиями.

В Украине общий объем NPL бизнеса составляет около 400 млрд грн. Лектор обратил внимание, что уровень просроченных кредитов (non-performing loan) превышает мировые рамки и равен 57%.

В настоящий момент в Секретариате открыты 14 процедур (завершены девять) финреструктуризации (примерно на 22 млрд грн). При этом 91% — это крупные корпоративные кейсы (задолженность от 1 млрд грн). Закон не устанавливает минимального порога долга либо объема бизнеса, который позволяет «войти» в процедуру финреструктуризации, и по сути для компании-должника нет никаких ограничений в открытии процедуры и получении определенного позитивного результата в соответствии с Законом и планом реструктуризации. Закон о финансовой реструктуризации должен применяться и в дальнейшем, привлекая новых субъектов, в том числе малый и средний бизнес.

Основная задача Секретариата в 2018 году — увеличение числа представителей малого и среднего бизнеса в процедурах финансовой реструктуризации согласно Закону.