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Общественники возмущены «ошибкой» в законе об антикоррупционном суде

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Апелляционные жалобы по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут рассмотрены в судах общей юрисдикции, а не в создающемся Высшем антикоррупционном суде.

Такая норма появилась в обнародованном сегодня в «Голосе Украины» тексте закона. Как сообщается на сайте Центра противодействия коррупции, данная правка была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начато в общих судах первой инстанции, будут завершены в общих судах. Апелляция состоится в обход антикоррупционного суда. Тем не менее, согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляционное рассмотрение дел, которые сейчас находятся в общих судах, должно состояться в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Эта норма — амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием, — утверждает Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции. — В таблице, размещенно на сайте Верховной Рады, этой правки не было, и апелляция должна быть в антикоррупционном суде».

В организации считают, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через два-три года, потому что минимум полгода займет создание антикоррупционного суда, а еще полтора-два года в двух инстанциях будут рассматриваться дела, которые только туда попадут.

«Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения к закону. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет», — отмечает председатель Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. По его мнению, поправки должен инициировать Президент Украины.

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