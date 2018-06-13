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Россия заплатит выдворенной американке, которую сочли угрозой нацбезопасности

13 июня 2018 года Источник:Pravo.ru

Европейский суд по правам человека взыскал в пользу гражданки Америки 14 тыс. евро за то, что российские власти сочли ее угрозой национальной безопасности и выгнали из страны, передает Pravo.ru.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда. Американка Дженнифер Гаспар жила в России с 2004 по 2014 год, была замужем за россиянином, они растили дочь. Однако в 2014 году российские власти внезапно аннулировали ее вид на жительство и потребовали в течение 15 дней уехать из страны.

Причиной стало уведомление ФСБ, что Гаспар якобы «представляет угрозу национальной безопасности».

Женщина попыталась оспорить решение властей, но безуспешно, суды стояли на том, что она должна уехать из России.

Опираясь, в частности, на статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции о правах человека, Гаспар пожаловалась на нарушение ее семейной жизни из-за того, что ее вынудили покинуть Россию. Она подчеркнула, что не может опровергнуть сообщения служб безопасности, которые использовались для выдворения, поскольку документы были скрыты в ходе судебного рассмотрения дел.

Европейский суд стал на ее сторону и присудил Гаспар 12 500 евро за моральный вред. Еще 1600 евро Россия заплатит ей за расходы на суд.

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