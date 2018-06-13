Сегодня 13 июня 2018 года, 13:00

Участники VI Международного судебно-правового форума обсудили ожидания и результаты судебной реформы

Представители судебной власти ответили на целый ряд животрепещущих вопросов

«Судебная реформа: эффективное правосудие — ожидание vs. результат» — тема первой панельной дискуссии VI Международного судебно-правового форума. Модераторами выступили член Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко и управляющий партнер Юридической крупы LCF Анна Огренчук.

Независимость и очищение

Роль ВСП в обеспечении качественного судопроизводства проанализировал председатель ВСП Игорь Бенедисюк. По его словам, на нынешний состав ВСП возложена огромная ответственность за то, чтобы заложить фундамент процедур, которые будут эффективно работать в дальнейшем. Изменения должны быть не просто одномоментными — они должны ориентироваться на длительный отрезок времени. А этот фактор может обеспечить в том числе неизменность законодательства. К примеру, Регламент ВСП, по словам г-на Бенедисюка, принят не так давно и уже претерпел множество изменений. Спикер отметил, что одним из самых важных заданий Совета является обеспечение независимости судебного корпуса. Не менее важная задача — обеспечение единства дисциплинарной практики.

Г-жа Огренчук поинтересовалась у г-на Бенедисюка причинами увеличения количества заявлений о давлении на судей. «Я бы не сказал, что количество заявлений увеличилось. Количество заявлений о давлении на суд не уменьшилось — и это меня волнует», — ответил глава ВСП. Болезненный и сложный вопрос, по словам спикера, судебная охрана. Болезненный, потому что до сих пор не решен; сложный, потому что норм, заложенных в законодательстве, очевидно, недостаточно для решения вопроса.

Новые конкурсные принципы формирования судейского корпуса: насколько эффективной является новая процедура отбора? Ответ на этот вопрос дал председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков. Он остановился на квалификационном оценивании, которое проводится в рамках трех процедур, и отметил, что из судебной системы за последние годы ушло около 1500 судей. Причина — квалификационное оценивание, но не само по себе, а благодаря использованию таких инструментов, как, скажем, НАБУ. Так, Бюро предоставило ряд материалов, вызывающих вопросы, на которые во время собеседований судьи отвечать не хотят. Г-н Козьяков прогнозирует, что в этом году квалификационное оценивание всего судейского корпуса, очевидно, не завершится.

По словам главы ВККС, никаких жестких последствий приостановления участия Общественного совета добропорядочности (ОСД) в квалификационном оценивании судей нет. Материалы на судей продолжают поступать, кроме того, ОСД продолжает публиковать на своем сайте информацию относительно добропорядочности судей.

«Главная задача судебной реформы — повышение эффективности правосудия, что оценивается по двум критериям: это доступность правосудия и качество судебных решений», — отметил Андрей Овсиенко, передавая слово первому заместителю министра юстиции Украины Наталии Бернацкой. Она подняла вопрос о главных маркерах эффективности правосудия: какие новации судебной реформы оказались самими действенными? По ее словам, для правительства судебная реформа также в числе приоритетов. И хотя общество живет в дихотомии «від зради до перемоги», в своих оценках нужно быть объективными. Г-жа Бернацкая отметила, что оценивать процесс судебной реформы пока рано, но уже сейчас ощущаются кардинальные изменения. Судебная система стала более открытой, прозрачной. Что касается Министерства юстиции Украины, то работа над процессом исполнения судебных решений продолжается. В Украине уже есть больше 100 частных исполнителей — с их выходом «на арену» процесс исполнения ускорился и стал более эффективным.

Единство практики

Опытом первого полугодия работы Верховного Суда по вопросу обеспечения единства правосудия поделилась Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская. Единство судебных решений — один из инструментов, при помощи которого можно достичь глобальной цели правосудия — эффективной защиты граждан. Только этот инструмент может укрепить уверенность человека в том, что все перед законом равны.

Валентина Данишевская отметила, что, следуя международным тенденциям, Украина отходит от абстрактного толкования законов. Единство судебной практики будет достигаться путем принятия судебных решений. Чтобы достичь глобальной цели, решения должны иметь авторитет как среди коллег, так и среди общества. Именно на это сейчас направлена работа ВС.

Анна Огренчук поблагодарила Председателя ВС за новый формат судебных решений и акцентировала внимание на эффективности такого института, как образцовое дело в административной юрисдикции. В перспективе, по ее мнению, нужно подумать о распространении этого института на гражданский и хозяйственный процессы.

«Судейская независимость — ключевая ценность: профессиональная или общественная» — с такой темой выступил председатель Совета судей Украины, судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук. По его словам, Совет судей Украины работает над урегулированием в рамках закона вопроса конфликта интересов судей, над мероприятиями по предотвращению коррупции в судебной системе. Ведется работа над внедрением стандартов для организации работы в суде. Г-н Ткачук подчеркнул, что авторитет судебной системы во многом зависит от деятельности работников аппарата.

Также Совет работает над тем, чтобы понять, что и в каких пределах можно сделать для внутреннего освобождения судей от скованности. «Возможность независимого отправления правосудия во многом зависит от того, воспринимает ли судья себя независимой фигурой», — резюмировал Олег Ткачук.

Адвокатура и суды

Адвокат в судебном процессе: изменение правил игры — данный вопрос был в фокусе внимания партнера ЮК EQUITY Вячеслава Краглевича. По его мнению, при введении адвокатской монополии сужения прав человека не произошло. Г-н Краглевич напомнил, что новая редакция Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» еще не принята, но этого события ожидает вся профессиональная общественность. Документ должен расширить гарантии независимости адвокатов, упорядочить процессы при получении статуса адвоката, четко прописать нормы в отношении стажеров и помощников адвокатов, решить проблемные вопросы самоуправления на региональном уровне. Принятие новой редакции закона станет логическим завершением реформы адвокатуры. «Правила игры должны быть установлены, а участники процесса должны их соблюдать», — убежден Вячеслав Краглевич.

Восстановление доверия к судебной власти: если ли поводы для оптимизма? Таким вопросом задался партнер ЮК VB Partners Владимир Ващенко. По его ощущениям, давление на судебную систему в последние годы только усилилось. Говоря о дисциплинарной ответственности судей, г-н Ващенко отметил, что члены ВСП перейдут к рассмотрению свежих заявлений жалобщиков, когда судьи уйдут в отставку — настолько большая нагрузка в Совете. Сергей Козьяков напомнил, что 20 тысяч дисциплинарных материалов в отношении судей ВСП досталось от ВККС, и в подавляющем большинстве случаев это не дисциплинарные дела, а апелляционные и кассационные жалобы. Сергей Юрьевич призвал адвокатов изучать формы для подачи заявлений относительно поведения судей.

Эффективных инструментов для реагирования на участников процесса, по мнению Владимира Ващенко, действующие процессуальные кодексы не содержат. Суды сами не реагируют на очевидные нарушения. Тем не менее предпосылки для оптимизма есть. «Есть смелые судебные решения», — резюмировал спикер.