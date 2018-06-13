Сегодня 13 июня 2018 года, 16:25

Совет Европы одобрил проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины»

Совет Европы в целом поддерживает проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины» (№8051). Об этом говорится в заключении Совета Европы относительно данного законопроекта, ключевые положения которого на днях озвучили на заседании тематического круглого стола Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления в г.Болграде (Одесская область).

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

«В целом Совет Европы поддерживает этот законопроект и высоко оценивает то, что в нем определяются принципы административно-территориального устройства Украины (включая важнейший принцип вездесущности, который должен быть нормой и дерогация которого допускается только в пределах конкретного и обоснованного законодательства) и основные механизмы его изменения. Лучшим решением было бы принятие этого закона после внесения изменений в Конституцию относительно децентрализации; но поскольку их утверждение в ближайшем будущем не предвидится, следует надеяться, что этот закон все же будет принят и начнет действовать в рамках действующей Конституции», — говорится в заключении Совета Европы.

По словам первого замминистра Вячеслава Незгоды, новый порядок решения вопросов административно-территориального устройства, предусмотренный законопроектом, является всего лишь порядком, то есть он определяет четкие процедуры, как и кто может это решать, и отнюдь не изменяет существующей системы административного территориального устройства.

«Все должны понимать, что существующее административно-территориальное устройство Украины не является предметом правового регулирования этого законопроекта. Он регламентирует четкие правила решения вопросов админтерустройства. Четвертый год в Украине внедряется реформа местного самоуправления и территориальной организации власти. И определение четких процедур для решения вопросов админтерустройства является одной из ее задач», — отметил Вячеслав Негода.

По его словам, принятие законопроекта позволит ввести Государственный реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

В ходе круглого стола участники констатировали, что в Украине отсутствует законодательство, регулирующее порядок создания, регистрации административно-территориальных единиц и населенных пунктов. Это вызывает проблемы, связанные с упорядочением названий административно-территориальных единиц и населенных пунктов, их учетом и своевременным внесением изменений в первичный реестр. Исправить ситуацию необходимо как можно скорее, подчеркнули участники, и законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины» станет для этого эффективным инструментом.