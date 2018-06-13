Сегодня 13 июня 2018 года, 14:43

У омбудсмена обеспокоены «рейдами» по выявлению лиц, уклоняющихся от службы

Представитель омбудсмена направил обращение в Минобороны и МВД о необходимости нормализации в вопросах организации и обеспечения призыва граждан на срочную службу.

Во время весенней призывной кампании на срочную службу к Уполномоченному по правам человека поступали обращения от призывников и их родителей о нарушениях их прав. Такие случаи имели негативное влияние на формирование и поддержание положительного имиджа Вооруженных Сил Украины и создавали напряжение в обществе в целом.

«Больше всего проблемных вопросов и нареканий возникало во время проведения совместных мероприятий представителей Национальной полиции и военных комиссариатов по выявлению лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Так, имели место случаи, когда полицейские вместе с представителями военкоматов осуществляли так называемые рейды по местам компактного проживания граждан призывного возраста (хостелы, общежития) и их массовому пребыванию (ночные клубы, развлекательные заведения и т.п.)», — сообщается на сайте омбудсмена.

Такие меры осуществлялись, как правило, без надлежащего документального оформления. Нередки были случаи силового задержания призывников, изъятия их паспортов.

Согласно статье 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», работники полиции и военкоматов обязаны проводить розыск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от исполнения воинского долга.

Учитывая ситуацию, представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих направил в Минобороны и МВД предложение о целесообразности нормирования вопросов реализации статьи 38 упомянутого Закона путем издания совместного нормативно-правового акта государственных органов.