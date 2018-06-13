Сегодня 13 июня 2018 года, 14:43

Правительство обещает передать тарифообразование на местный уровень

Нужно окончательно передать тарифообразование органам местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами. Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает сайт КМУ.

«В условиях реформы децентрализации мы предприняли шаги не только к финансовой децентрализации, но и к тарифной. Полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти. Сегодня уже многие города вышли из условий тарифообразования независимого регулятора — НКРЭКП и самостоятельно устанавливают тарифы, определяют, насколько они экономически обоснованы, а также какую помощь можно оказать своим коммунальным предприятиям из местных бюджетов. Но мы хотим довести этот процесс до конца, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно устанавливало тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное — отчитывалось перед своей общиной, почему установлен именно такой тариф. Это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня соответствующих услуг. А жители смогут контролировать соответствие цены и качества полученных коммунальных услуг», — отметил Геннадий Зубко.

Он сообщил, что сейчас уже есть новый состав НКРЕКП и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.

Кроме того, по словам Геннадия Зубко, «вопрос модернизации коммунальных предприятий, критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения и исполнения нормы Закона «О теплоснабжении» в условиях децентрализации должен быть приоритетным для органов местного самоуправления».