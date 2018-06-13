Сегодня 13 июня 2018 года, 13:00

НБУ упростил процесс обмена валюты

Национальный банк Украины упростил проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют. НБУ внес изменения в инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года.

«Банки смогут оформлять квитанции о валютообменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде», — сообщили в НБУ, передает Finclub.

Банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме, а также по согласию клиента банк будет иметь возможность не оформлять ему бумажный документ о валютообменной операции.

Сейчас банки обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции: один — для клиента, другой — для хранения в банке, а небанковские обменники — еще и два кассовых чека.

«В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютообменные операции только одним документом — документом, который печатается РРО (регистратор расчетных операций). Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютообменной операции», — отмечают в НБУ.

И банки, и финансовые учреждения также не будут требовать подписи (!) клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютообменной операции будет меньше 150 тыс. грн, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Помимо этого Национальный банк предоставил банкам и финансовым учреждениям возможность проводить валютообменные операции через платежные устройства.

«После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличную иностранную валюту с использованием этих устройств», — сообщает НБУ.

Он указывает, что в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютообменным операциям в виде электронного документа.

Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, НБУ предоставил финансовым учреждениям шестимесячный переходный период.

В течение второго полугодия 2018 года они будут оформлять валютообменные операции в порядке, действовавшем до сих пор, а работать по-новому станут с 1 января 2019 года.