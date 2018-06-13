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Омбудсмен: ответственность за безопасность на Марше равенства лежит на политиках и чиновниках

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова распространила обращение о недопустимости подстрекательства к дискриминации и насилия в отношении участников Марша равенства.

«Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать «Марш равенства» — акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков», — констатирует омбудсмен.

По ее словам, и на этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия приобретает угрожающую окраску: «Угрозы устроить так называемое сафари с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности о различных проявлениях ксенофобии во время проведения акции — все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому отдельно».

«Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод права на мирные собрания и свободу выражения взглядов гарантировані каждому человеку. Подчеркиваю — каждому. Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена не только в том случае, когда лица этим правом пользуются, выражают приемлемые для большинства взгляды, но и когда высказываемые взгляды являются непопулярными, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе», — настаивает омбудсмен.

При этом г-жа Денисова подчеркнула, что особая ответственность за высказывания, которые прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющем степени формируют общественное мнение.

Омбудсменом было направлено обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в пределах их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.

«Еще раз призываю всех агрессивно настроенных граждан толерантно отнестись к Маршу равенства, как это положено демократическому обществу. А местные власти и правоохранительные органы должны найти ресурсы и приложить максимум усилий для недопущения нагнетания обстановки вокруг проведения мероприятия, обеспечить действенную безопасность участникам Марша от возможных актов физической агрессии со стороны оппонентов, а в результате — эффективную реализацию ими гарантированных Конституцией Украины прав и свобод человека», — резюмировала Людмила Денисова.

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