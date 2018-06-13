Сегодня 13 июня 2018 года, 13:00

Европейский суд в Люксембурге рассмотрел дело об обуви «Лубутен»

Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен, который делает обувь с подошвами красного цвета, доказал в суде, что эта «фишка» является его отличительным знаком и на него распространяется исключительное право.

Обувь с красной подошвой от «Лубутен» продается по всему миру уже больше 25 лет. Европейский суд в Люксембурге признал, что этого достаточно, чтобы красная подошва стала отличительным знаком бренда, передает Pravo.ru со ссылкой на Bloomberg.

«Это решение укрепляет защиту товарного знака Maison Christian Louboutin», — заявили в компании.

«Коммерческий эффект решения суда заключается в том, что бренды, которые вложили значительные средства в бренд и позиционирование продукта на основе отличительных знаков, должны иметь возможность защищать их от конкурентов, стремящихся получить несправедливое преимущество», — сказал глава лондонской консалтинговой компании Moore Stephens Джон Иллсли.

Суд принял такое решение в споре между торговым домом Лубутена и магазином обуви Van Haren, который тоже выпускает ботинки и туфли с красными подошвами.

Теперь это дело продолжит рассматривать суд в Гааге, который приостановил разбирательство до вынесения решения Европейским судом.