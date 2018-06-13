Сегодня 13 июня 2018 года, 11:18

Законодательная и институциональная составляющие судебной реформы — на финишной прямой — А.Филатов

Алексей Филатов: «Суд, адвокатура и прокуратура должны преследовать одну цель»

«Судебная реформа имеет три составляющих — законодательную, институциональную и кадровую», — задал тон дальнейшим дискуссиям заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов, выступая со специальным докладом на VI Международном судебно-правовом форуме.

В рамках «законодательного компонента» были приняты восемь ключевых нормативно-правовых актов, обеспечивающих независимость, деполитизацию и ответственность судебной власти. Г-н Филатов отметил, что законодательно судебной власти предоставлены инструменты, при помощи которых она сама может обеспечить свою независимость от политического влияния. Тем не менее сейчас судебная власть не лишена этого влияния полностью, но данный процесс неизбежен, и в первую очередь в связи со внесением изменений в Конституцию Украины.

По словам Алексея Филатова, система дисциплинарной ответственности — еще один краеугольный камень, который, с одной стороны, обеспечивает предохранители от давления, а с другой — помогает избегать использования этого инструмента во имя культа корпоративной безнаказанности. Второй блок «законодательного компонента» — процессуальное законодательство, направленное на создание новых институтов: речь идет о новых принципах судебного процесса, новых правилах юрисдикции и подсудности, инструментах для обеспечения правовой определенности, ограничении бесконечного пересмотра решений, механизме эффективной компенсации судебных расходов и т.д. Если удастся внедрить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему к концу этого года, то ряд стран с развитыми правовыми системами смогут нам позавидовать.

Институциональный компонент — вторая важная составляющая. Г-н Филатов напомнил о перегрузке ВККС, трансформации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия. Не умаляя этих двух событий, пожалуй, важнейшим он все же считает формирование нового Верховного Суда. Докладчик вспомнил и о критике, звучавшей в отношении конкурса, и призвал не сравнивать составы нового Верховного Суда и предыдущего. «Давайте сравним качество решений этого Верховного Суда и суда, действующего ранее», — отметил г-н Филатов. Осталось создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд. «На этом институциональная составляющая судебной реформы будет завершена. Но ждать этого стоит не раньше 2019 года», — прогнозирует Алексей Филатов, добавляя, что законодательная и институциональная составляющие судебной реформы — на финишной прямой.

Кадровая составляющая самая сложная. И речь тут идет не только о суде. Речь идет об адвокатуре и прокуратуре. Чтобы все компоненты гармонично взаимодействовали, они должны работать на одной основе для достижения общей цели — эффективной защиты прав человека в соответствии с принципом верховенства права. «Суд, адвокатура и прокуратура должны преследовать одну цель», — резюмировал спикер.

«Система не будет работать эффективно. Судебная реформа не может считаться завершенной, пока нет единства основ функционирования адвокатуры и прокуратуры», — напомнил г-н Филатов, цитируя свой доклад об укреплении юридической профессии, который он представил в прошлом году. А в завершение спикер задался риторическим вопросом: прежде чем требовать от судебной системы соответствовать высоким ожиданиям, нужно спросить себя, а соответствуем ли мы этим стандартам?