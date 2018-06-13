Сегодня 13 июня 2018 года, 13:00

Адвокаты могут присоединиться к формированию портала судебной аналитики Ratio Decidendi

2 июня 2018 года в ходе заседания Совета адвокатов Украины состоялась презентация единого портала аналитики судебной практики Ratio Decidendi.

Онлайн-проект создан издательством «Право Украины» с участием юристов и ученых как консолидированная база аналитики правовых позиций Верховного Суда, Конституционного Суда, Европейского суда по правам человека, Международного коммерческого арбитража, высших специализированных судов.

На сайте представлены более 3000 правовых позиций, которые можно искать по таким критериям, как судебный орган, нормативно-правовой акт, судебное дело. По каждой правовой позиции пользователь может предоставить свои оценки и комментарии; кроме того, позиции сопровождаются полным текстом судебного решения, научными выводами, публикациями и статьями по теме, которые позволяют увидеть теоретическую основу принятых судами решений.

Планируется, что на портале будут размещены разделы об адвокатской практике и вопросам исполнения судебных решений.

По словам куратора проекта, академика Академии правовых наук Руслана Стефанчука, проект позволяет экономить время и минимизирует рутину в работе юристов.

До 1 сентября 2018 года использование базы является бесплатным.

Презентация проекта доступна по ссылке на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.