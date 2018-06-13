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ГФС не будет переподчинена правительству напрямую

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает позицию, согласно которой Государственная фискальная служба остается в подчинении Министерства финансов Украины.

Об этом пишет издание ГОРДОН.

«Переподчинения не произошло. Если такие дискуссии были, то мне о них неизвестно. ГФС подчиняется Минфину, иначе быть не может. Владимир Гройсман поддерживает эту позицию. Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов», — отметила она.

26 мая с.г. издание ZN.UA сообщило, что на закрытой части заседания 23 мая правительство проголосовало за переподчинение себе напрямую Государственной фискальной службы в обход Министерства финансов. Это произошло после того, как тогдашний министр финансов Александр Данилюк ушел с заседания из-за конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом по кадровому вопросу.

Данилюк заявил 31 мая, что решение нарушает регламент и принято незаконно. По мнению г-на Данилюка, ГФС должна быть в единой системе с казначейством и Госфинмониторингом, работу которых координирует Минфин.

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