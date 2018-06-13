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«Борьба с контрафактом — это один из приоритетных вопросов для УЕФА» — Я.Огневьюк, партнер «Дубинский и Ошарова»

13 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА было изъято огромное количество контрафактного товара. «Борьба с контрафактом — это один из приоритетных вопросов для УЕФА, поскольку такие обязательства взяты перед официальными спонсорами, но есть и другие, не менее важные», — отмечает партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк. Именно ПЮА «Дубинский и Ошарова» обеспечивало комплексное сопровождение этого проекта.

Ярослав имеет в виду несанкционированную продажу билетов. «Понимаете, такое событие, как финал Лиги чемпионов, это хорошая возможность подзаработать для людей, лишенных моральных ориентиров, — отмечает он. — Если мы говорим о билетах, то это четыре-пять игроков международного уровня. Система продажи билетов УЕФА очень сложная и содержит элемент лотереи (право приобрести билет еще нужно выиграть). Мы все понимаем, что желающих увидеть финал главного футбольного события года — как минимум половина мужского населения Европы, а мест на стадионе всего 70 тыс. Недобросовестные игроки массово скупают билеты (используя технологические ресурсы, в том числе ботов), вкладывая десятки миллионов евро, а зарабатывают сотни миллионов. Мы делали контрольные закупки: билет УЕФА номиналом 300 евро перепродавался за 5 тыс. евро! Самый дорогой билет в компании, занимающейся оптовой перепродажей билетов, стоил 10 тыс. евро. Оказывается, что на перепродаже билетов можно заработать намного больше, чем зарабатывает на билетах УЕФА», — рассказывает г-н Огневьюк.

Чтобы сделать футбольный праздник событием не только для миллионеров, но и для настоящих болельщиков футбольных клубов, УЕФА яростно борется с перепродажей. «Нам удалось изъять большое количество билетов. На данном этапе основная цель УЕФА заключается в том, чтобы разобраться в происхождении билетов. Во многих случаях можно было отследить, кем они были оплачены. Удалось выяснить, что некоторые билеты были выданы бесплатно одной из национальных европейских федераций футбола, а потом эти билеты оказались в продаже. Этого нельзя допускать. УЕФА собирает соответствующую информацию, чтобы оптимизировать процедуру распространения билетов — каналы, которые себя скомпрометировали, в дальнейшем, очевидно, задействованы не будут. Это, во-первых. А во-вторых, УЕФА планирует подать иски к крупным игрокам — интернет-сайтам, занимающимся перепродажей билетов. Именно поэтому мы сопровождали оперативный сбор информации», — отмечает юрист.

Текст интервью «Центральный защитник» доступен по ссылке.

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