Сегодня 13 июня 2018 года, 09:35

Начал свою работу VI Международный судебно-правовой форум

Последний год был определяющим для судебной реформы: ее динамический ход задал новый вектор развития для всей правовой системы Украины. С момента проведения юбилейного V Международного судебно-правового форума, состоявшегося 14-15 июня 2017 года, произошло много знаковых событий, как законодательных, так и кадровых. Самые масштабные из них — старт работы нового Верховного Суда, за перипетиями создания которого пристально наблюдало не только украинское, но и международное сообщество, внесение комплексных изменений в процессуальное законодательство и вступление в силу имплементационного Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», а также недавнее принятие парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде.

Ощутили ли положительный эффект от судебной реформы представители профессионального юридического сообщества, общественности и бизнес-среды? Ответ на этот вопрос будут искать участники VI Международного судебно-правового форума — традиционного научно-практического мероприятия, которое газета «Юридическая практика» уже второй год подряд проводит совместно с Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Координатором проектов ОБСЕ в Украине. В этом году мероприятие проходит при содействии Министерства юстиции Украины и Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Форум призван стать площадкой для экспертных дискуссий и обмена мнениями судей, адвокатов, прокуроров, представителей юридического бизнеса, органов власти, известных ученых, отечественных и международных специалистов. В течение двух дней (13–14 июня 2018 года) участники мероприятия обсудят главные достижения судебной реформы и дальнейшие шаги в этом направлении, проанализируют тенденции актуальных практик (касающихся корпоративных, налоговых, банковских споров, банкротства, уголовной ответственности, будущего арбитража и альтернативных способов разрешения споров в Украине) сквозь призму новаций процессуального законодательства, ознакомятся с международными стандартами судопроизводства, рассмотрят вопросы кадрового обеспечения правосудия, новые возможности, вызовы и перспективы института адвокатуры и сфокусируются на проблематике конституционного судопроизводства и главном индикаторе эффективности судебной системы — исполнении судебных решений.