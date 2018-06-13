ВККС рассмотрит результаты проверки деклараций родственных связей судей и декларации добропорядочности 22 июня с.г.

22 июня 2018 года в 10.00 в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ул.Механизаторов, 9, г.Киев) будут рассмотрены результаты проверки информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) сведений или утверждений, указанных судьей в декларации родственных связей судьи и декларации добропорядочности судьи, по сообщениям заявителей относительно таких судей, как:
- Евгений Аблов;
- Василий Батюк;
- Юрий Бурбела;
- Татьяна Весельская;
- Алла Демидова;
- Сергей Журба;
- Алевтина Задорожная;
- Александр Золотников;
- Елена Кичинская;
- Станислав Кравченко;
- Юрий Крутой;
- Валерий Лашевич;
- Андрей Михайленко;
- Александр Прокопенко;
- Татьяна Скороход;
- Николай Титов;
- Татьяна Франтовская
- Людмила Шибко.
Об этом сообщается на сайте ВККС.
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