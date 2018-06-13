Сегодня 13 июня 2018 года, 11:18

ВККС рассмотрит результаты проверки деклараций родственных связей судей и декларации добропорядочности 22 июня с.г.

22 июня 2018 года в 10.00 в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ул.Механизаторов, 9, г.Киев) будут рассмотрены результаты проверки информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) сведений или утверждений, указанных судьей в декларации родственных связей судьи и декларации добропорядочности судьи, по сообщениям заявителей относительно таких судей, как:

- Евгений Аблов;

- Василий Батюк;

- Юрий Бурбела;

- Татьяна Весельская;

- Алла Демидова;

- Сергей Журба;

- Алевтина Задорожная;

- Александр Золотников;

- Елена Кичинская;

- Станислав Кравченко;

- Юрий Крутой;

- Валерий Лашевич;

- Андрей Михайленко;

- Александр Прокопенко;

- Татьяна Скороход;

- Николай Титов;

- Татьяна Франтовская

- Людмила Шибко.

Об этом сообщается на сайте ВККС.