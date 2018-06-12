Сегодня 12 июня 2018 года, 16:30

Нормы УПК, позволяющие обжаловать уведомление о подозрении, можно применять ко всем производствам

Положения УПК Украины, согласно которым уведомление следователя, прокурора о подозрении по истечении одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка или двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления, но не позднее закрытия прокурором уголовного производства или обращения в суд с обвинительным актом может быть обжаловано подозреваемым, его защитником или законным представителем (пункт 10 части 1 статьи 303 УПК Украины), в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» от 3 октября 2017 года (Закон), имеют обратную силу во времени, то есть распространяются и на уголовные процессуальные отношения, возникшие относительно дел, по которым сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований до момента введения в действие этих изменений.

К такому выводу пришли эксперты д.ю.н., доцент, начальник отдела уголовно-правовых дисциплин Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины Зоя Загиней и адвокат Татьяна Санжаровская, анализируя указанную норму в контексте принципов, заложенных в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Свой вывод они обосновывают тем, что указанной нормой:

во-первых, существенно ограничиваются права подозреваемых, их защитников или законных представителей по формальному признаку: лица, в отношении которых сведения в ЕРДР о содеянном уголовном правонарушении внесены до вступления в силу Закона (до 16 марта 2018 года), имеют меньший объем процессуальных прав по сравнению с подозреваемыми их защитниками или законными представителями, в отношении которых сведения о совершенных преступлениях внесены в ЕРДР после вступления в силу Закона о процессуальных изменениях (после 16 марта 2018 года);

во-вторых, это положение стоит рассматривать как дискриминационное, поскольку предоставляются преимущества одной категории подозреваемых, их защитников или законных представителей, опять же по формальному признаку времени внесения сведений в ЕРДР;

в-третьих, нормой ограничивается право человека на доступ к правосудию, что имеет сущностный характер, поскольку касается прав человека в понимании статьи 6 Конвенции.

Следовательно, адвокатам стоит подавать жалобы в интересах своих подзащитных. Именно такое решение данного вопроса, по мнению экспертов, основывается на применении норм Конституции Украины как норм прямого действия, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и которые являются частью национального законодательства, а также на решениях Европейского суда по правам человека, которые признаются источником права в Украине.

Подробную аргументацию позиции экспертов читайте в ближайшем номере журнала «Украинский адвокат».