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Как Украине повысить показатели по урегулированию неплатежеспособности, слушателям LHS рассказал А.Вязовченко

12 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины Анатолий Вязовченко представил слушателям рейтинг Doing Business. Украина в данном рейтинге занимает 150-е место и имеет показатель эффективности нормативно-правовой базы 7,5 из 16 баллов. Показатель Украины по урегулированию неплатежеспособности составляет 27,5%, а наивысшие позиции в рейтинге по этому показателю занимают Финляндия (93,89%), Япония(93,69%) и Германия (92,28%).

Лектор озвучил вопросы, которые необходимо решить на законодательном уровне для повышения позиции Украины по данному показателю рейтинга Doing Business. В их числе:

— определение угрозы неплатежеспособности на основании анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности должника;

— неотвратимая ответственность руководителя должника в случае бездействия при обнаружении угрозы неплатежеспособности;

— усиление контроля залогового кредитора за финансово-хозяйственными показателями деятельности должника;

— отмена запретов на открытие производств по делам о банкротстве;

— возможность кредиторов влиять на назначение арбитражного управляющего.

В завершение своего доклада г-н Вязовченко подчеркнул, что актуальным вопросом остается определение лица должника: это физическое лицо, которому необходимы средства, например, для осуществления какой-нибудь покупки либо для лечения, или это мошенник, который берет кредит с целью его невозврата.

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