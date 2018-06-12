Сегодня 12 июня 2018 года, 14:48

LHS: «Закон не запрещает кредиторам принимать участие в инвентаризации» — Алексей Сокол (ЮА «Абсолют»)

Руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮА «Абсолют» Алексей Сокол выступил перед слушателями Legal High School с докладом на тему «Розыск имущества и активов должника: инструменты арбитражного управляющего в процедуре банкротства. Практика опровержения имущественных действий должника».

Говоря об инструментах арбитражного управляющего, лектор указал, что из-за неразберихи в регистрационных базах иногда трудно найти то или иное имущество. Ввиду этого он советует рассылать запросы во все регистрирующие органы по месту предыдущего нахождения.

Спикер также ознакомил аудиторию со списком госорганов, в которые следует обращаться в рамках розыска имущества, и добавил, что если предприятие крупное и осуществляло деятельность в разных регионах, рассылать запросы необходимо по всем областям.

Так, запрос о наличии автомобилей направляется в сервисный центр МВД, сельхозтехники — в Госпродпотребслужбу, подъемных механизмов и грузовых кранов — в Государственную службу Украины по вопросам труда, вагонов — в ПАО «Укрзализныця».

Важно знать, что у Государственной службы Украины по вопросам труда нет всеукраинской базы, следовательно, обращаться необходимо в территориальные органы.

В своем докладе Алексей Сокол подчеркнул, что трудности могут быть с движимым имуществом (оборудованием, техникой и т.п.), поскольку его сложнее найти. Приводя примеры из практики, спикер акцентировал внимание на том, что должник редко предоставляет правдивые данные о дебиторской задолженности.

«Закон не запрещает кредиторам принимать участие в инвентаризации», — отметил докладчик, говоря о взаимодействии арбитражного управляющего с кредиторами.

Если кредитор выявил наличие определенного имущества у должника, следует уточнить у арбитражного управляющего, внесено ли оно в ликвидационную массу. В свою очередь, арбитражный управляющий направляет запрос в соответствующую инстанцию с целью получения подтверждения.

«Зачастую информация проверяется по названию, даже не коду ЕГРПОУ», — добавил он.

Результат работы арбитражного управляющего зависит не только от знания норм законодательства, но и от наличия соответствующего опыта.