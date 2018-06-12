Киевсовет лишит Службу внешней разведки Украины земли для строительства жилья

На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения об отказе в возобновлении Службе внешней разведки Украины договора аренды земельного участка от 13 апреля 2006 года №62-6-00341 для строительства жилых домов на ул.Братиславской, 14 в Деснянском районе г.Киева.
«...учитывая ненадлежащее исполнение своих обязанностей арендатором, а именно: незавершение застройки земельного участка на протяжении двенадцати лет и использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением» — такова мотивация решения.
Речь идет о земельном участке площадью 0,6562 га. В последний раз договор аренды возобновлялся в 2012 году. Нарушения со стороны Службы внешней разведки Украины были установлены актом обследования земельного участка от 11 июля 2017 года.
Субъектом представления проекта решения выступает депутат фракции «Всеукраинское объединение «Свобода» в Киевсовете Иван Картавый.
Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.
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