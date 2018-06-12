Сегодня 12 июня 2018 года, 18:13

«Опыт участия в таких масштабных проектах бесценен», — партнер «Дубинский и Ошарова» Я.Огневьюк о сопровождении финала Лиги чемпионов УЕФА

На футбольном поле команде без защитника не обойтись. Юрист — это тот же игрок линии обороны, но на поле правовом. Защиту прав интеллектуальной собственности УЕФА ПЮА «Дубинский и Ошарова» обеспечивало еще во время проведения «Евро-2012», хотя их сотрудничество началось намного ранее. В конце мая с.г. в Киеве прошел финал Лиги чемпионов УЕФА, а «Дубинский и Ошарова» обеспечивали комплексное сопровождение проекта. С какими околофутбольными вопросами пришлось столкнуться агентству, рассказывает партнер «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк.

«Есть разные юридические кейсы — более представительские или более денежные, — говорит г-н Огневьюк. — Но, кейсы связанные с юридическим сопровождением масштабных мероприятий, пожалуй, наиболее трудоемкие и мультизадачные. В этом контексте в один ряд с «Евро-2012» и финалом ЛЧ можно поставить разве что международный песенный конкурс «Евровидение». Причем проект «Евро-2012» еще сложнее финала ЛЧ, ведь география его проведения шире (четыре города), и по времени он проходит дольше (месяц)».

«Опыт участия в таких масштабных проектах для нас бесценен, и, думаю, после таких проектов нам под силу любая задача. Мы занимались изменением законодательства, коммуникацией и координацией действий с органами власти и Федерацией футбола Украины (ФФУ), договорными отношениями, сопровождением таможенных оформлений, защитой прав интеллектуальной собственности, консультациями и оценкой рисков в различных отраслях, обеспечением режима охраны коммерческой территории, противодействием паразитическому маркетингу и незаконной перепродаже билетов и другими вопросами», — рассказывает он.

«В полях» работали оперативные группы, включающие сотрудников нашей компании, представителей УЕФА, правоохранительных органов (патрульных полицейских или представителей киберполиции), муниципальных органов власти. Одна из групп, к примеру, занималась борьбой с амбуш-маркетингом и несанкционированной торговлей вокруг стадиона. Каждая из групп действовала по определенному алгоритму. «Приведу пример. Представьте, что вы продаете контрафактную продукцию... Чаще всего встречались шарфы (они были двух видов: украинские и турецкие). Опергруппа подходит к вам и интересуется, продаете ли вы эти шарфы или просто раздаете. Вы предлагаете нам купить шарф, мы фиксируем это на фото или видео, представляемся, показываем документы, подтверждающие полномочия, разъясняем законодательство и вручаем претензию. Затем предлагаем вам три варианта развития событий. Или вы говорите, что это не ваши шарфы, они бесхозные, оставляете их и уходите. Тогда мы забираем шарфы в штаб-квартиру УЕФА для дальнейшего уничтожения. Другой вариант — мировое соглашение, по условиям которого контрафактный товар на добровольной основе под опись передается УЕФА для дальнейшего уничтожения, УЕФА, со своей стороны, не имеет никаких юридических претензий к продавцу. В данном случае вы также берете на себя обязанность в дальнейшем не совершать подобных действий. Третий вариант (если распространитель контрафакта не шел на мировую) — привлечение к административной ответственности: лицо доставлялось в участок, составлялся административный протокол, а контрафактный товар изымался», — отмечает Ярослав Огневьюк.

С полным текстом интервью «Центральный защитник» можно ознакомиться по ссылке.