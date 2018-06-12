Сегодня 12 июня 2018 года, 18:13

В столице хотят выселить органы ГФС и ПФУ из помещений детских садов

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения, который предусматривает проведение инвентаризации коммунальных помещений, где можно разместить дошкольные учебные заведения и учреждения внешкольного образования.

Проект решения направлен на восстановление коммунальных детсадов в городских нежилых зданиях, которые были переданы в аренду или другое пользование и которые сейчас используются не по целевому назначению.

Об этой инициативе информирует сайт Киевского городского совета.

«Сегодня в столице насчитывается около 40 помещений, в которых ранее функционировали детские сады. Сейчас эти объекты используются не по назначению. Там находятся пенсионные фонды или налоговые службы. Этим проектом решения мы хотим восстановить работу коммунальных дошкольных учебных заведений. Поэтому предлагаем создать перечень таких объектов и провести инвентаризацию недвижимости. Нынешним арендаторам и пользователям предложить альтернативные коммунальные помещения для продолжения своей работы. После — взяться за восстановление детских садов», — отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Андрей Странников.

Если проект решения депутаты поддержат на пленарном заседании Киевсовета, департаменты коммунальной собственности, земельных ресурсов, а также образования и науки, молодежи и спорта совместно с РГА в течение трех месяцев должны провести инвентаризацию и составить перечень соответствующих помещений.

«В Киеве катастрофически не хватает мест в детских садах. Наиболее проблемными являются Дарницкий, Голосеевский и Деснянский районы. В типичном детском саду столицы на 1000 мест воспитываются 122 ребенка. По очереди, по самым скромным подсчетам, на ближайший учебный год дефицит составляет более 3000 мест. То есть в Киеве наблюдается острая потребность в создании как минимум десяти садов на 300 мест каждый», — рассказал соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Вадим Васильчук.

Реализация соответствующего проекта решения обеспечит увеличение мест в детсадах, расширение сети дошкольных учебных заведений и учреждений внешкольного образования путем восстановления их функционирования.